МИД расценивает укрепление сотрудничества Грузии и НАТО как угрозу



МИД РФ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов МИД РФ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Дальнейшее углубление сотрудничества Грузии и НАТО воспринимается Россией, Южной Осетией и Абхазией как реальная угроза региональной безопасности, сообщает МИД РФ.

Во вторник и в среду в Женеве прошли очередные консультации по безопасности и стабильности в Закавказье, отмечает российское внешнеполитическое ведомство. В них приняли участие представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, РФ и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС. Российскую делегацию возглавил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Делегации России, Абхазии и Южной Осетии акцентировали, что дальнейшее углубление сотрудничества Тбилиси с НАТО воспринимается как реальная угроза региональной безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.