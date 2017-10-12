МИД расценивает укрепление сотрудничества Грузии и НАТО как угрозу
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МИД РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Дальнейшее углубление сотрудничества Грузии и НАТО воспринимается Россией, Южной Осетией и Абхазией как реальная угроза региональной безопасности, сообщает МИД РФ.
Во вторник и в среду в Женеве прошли очередные консультации по безопасности и стабильности в Закавказье, отмечает российское внешнеполитическое ведомство. В них приняли участие представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, РФ и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС. Российскую делегацию возглавил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
"Делегации России, Абхазии и Южной Осетии акцентировали, что дальнейшее углубление сотрудничества Тбилиси с НАТО воспринимается как реальная угроза региональной безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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12.10.2017
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