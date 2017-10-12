Трамп выдвинул Нильсен на пост главы министерства внутренней безопасности
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп выдвинул Кирстен Нильсен на пост главы министерства внутренней безопасности, говорится в поступившем в РИА Новости в заявлении Белого дома.
"Сегодня президент Дональд Трамп объявляет о своем намерении выдвинуть Кирстен Нильсен на должность министра внутренней безопасности. Госпожа Нильсен сейчас работает первым заместителем главы аппарата Белого дома", - говорится в заявлении.
Кандидатуру Нильсен предстоит утвердить сенату. Нильсен работала заместителем предыдущего министра внутренней безопасности Джона Келли, а затем перешла вместе с Келли работать в Белый дом, где тот занял пост главы аппарата. Министерское кресло остается вакантным, обязанности министра исполняет его заместитель Эллен Дьюк.
В сообщении Белого дома отмечается, что у Нильсен большой послужной список в области безопасности, кибербезопасности, критически важной инфраструктуры, в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в стратегических вопросах. Она работала в министерстве внутренней безопасности на протяжении ряда лет.
В ее послужном списке также работа на должности спецпомощника президента и директора по ряду вопросов в Совете внутренней безопасности Белого дома. Нильсен также основала консалтинговую фирму, которая занимается вопросами безопасности. В начале своей карьеры она работала корпоративным юристом и сотрудником аппарата конгресса.
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12.10.2017
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