Маккейн обвинил Трампа в нежелании усилить антироссийские санкции



Сенатор Джон Маккейн. Архивное фото.

Источник: © AFP 2017 / Tasos Katopodis / Getty Images North America Сенатор Джон Маккейн. Архивное фото.Источник: © AFP 2017 / Tasos Katopodis / Getty Images North America

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Сенаторы Бен Кардин и Джон Маккейн заявили, что администрация президента Дональда Трампа затягивает реализацию пакета санкций против России.

Трамп ранее подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против российской экономики. Закон, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".

"Мы в очередной раз призываем администрацию Трампа исполнить свои обязательства в рамках закона, подписанного (президентом) и поддержанного конгрессом. У них было достаточно времени, чтобы принять соответствующие документы для этого", - заявляют сенаторы в распространенном заявлении для прессы.

Кроме того недовольство политиков вызывает отсутствие "серьезных дипломатических усилий совместно с партнерами из Европы, чтобы усилить давление на Москву".

Законодатели добавляют, что они уже пишут не первое письмо в адрес администрации, но так и не получили ответа, и призывают администрацию начать предпринимать "решительные" шаги в этой области.