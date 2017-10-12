Трамп не определился с будущим ядерной сделки с Ираном
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что пока не знает, что предпримет в отношении ядерной сделки с Ираном.
В ходе интервью телекомпании Fox News ведущий спросил Трампа, намерен ли он отказаться официально подтвердить выполнение Ираном обязательств или выйти из сделки.
"Мы можем сделать и то, и другое. Я не знаю точно, что я сделаю", - сказал Трамп.
Как ожидается, Трамп выступит с заявлением по Ирану в ближайшие несколько дней.
В ходе интервью Трамп называл нынешнюю сделку с Ираном "самым худшим соглашением" из тех, что он видел.
"Они (Иран - ред.) очень быстро получили путь к обладанию ядерным оружием и доступ к 1,7 миллиарда долларов наличными", - сказал президент.
Он также подчеркнул, что США "не получили ничего взамен".
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12.10.2017
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