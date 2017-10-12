Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Трамп не намерен заранее говорить о своих шагах по КНДР

13.10.2017 РИА Новости 51 0
0
Понравилась новость?
 0
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен заранее говорить о своих действиях в отношении КНДР.

В ходе интервью телекомпании Fox News ведущий попросил Трампа прокомментировать его слова о "затишье перед бурей", которые американский лидер произнес в связи с КНДР. Трамп дал пространный и уклончивый ответ, заметив, что проблема КНДР существовала "и 25, и 15, и десять, и пять лет назад". По его словам, "это было ни только при (предыдущем президенте Бараке) Обаме, но, безусловно, Обама не заботился об этом".

Трамп еще раз "уколол" своего предшественника на посту, отметив, что тот неоднократно заранее заявлял о своих действиях. "Я помню, как было в случае с наступлением на (захваченный в то время боевиками иракский город) Мосул. Говорили: мы будем атаковать Мосул через четыре месяца, через три месяца", - сказал он.

"Я не говорю, что я что-то делаю. И я не говорю, что я что-то не делаю", - подчеркнул Трамп, имея в виду шаги по отношению к КНДР.

Трамп также отметил полезную роль, которую играет в решении ситуации с Пхеньяном Китай. "Похоже, что Китай очень полезен. Они перекрывают банковские потоки КНДР и делают много других вещей, которых не было раньше", - сказал Трамп.
12.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Китай
КНДР
США
Персоны
Трамп Дональд

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.10 00:37
  • 50
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 12.10 23:21
  • 70
Т-90: 25 лет в строю и вне конкуренции
  • 12.10 21:37
  • 37
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 12.10 21:27
  • 1
Позор Украины: попытка "содрать" "Терминатор" рассмешила экспертов
  • 12.10 21:27
  • 2
"Армате" подстелют железный ковер
  • 12.10 21:21
  • 1
Сделай там
  • 12.10 21:14
  • 4
"Супер-БМП" сдала экзамены
  • 12.10 21:06
  • 1
На учениях КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2017" прошла тренировка истребительной, штурмовой и армейской авиации ЮВО и ВС Армении
  • 12.10 21:03
  • 2
Северокорейские спецназовцы на учениях отработали атаку при помощи парапланов на командный центр войск Южной Кореи и США - СМИ
  • 12.10 20:45
  • 32
Видео: Американцы испытали непрерывной стрельбой АК и М4А1
  • 12.10 20:11
  • 1
Полный эрзац: самое нелепое оружие украинской оборонки
  • 12.10 20:08
  • 1
Украинский клон БМПТ - боевая машина "Страж"
  • 12.10 20:02
  • 1
«Уралвагонзавод» заплатит почти 10 млн рублей за срыв госконтракта
  • 12.10 19:47
  • 5
Израиль "взломал" "Касперского", а потом предупредил АНБ США, что его инструменты были похищены (The Washington Post)
  • 12.10 19:34
  • 4
Российский летающий мотоцикл испытала полиция Дубая
другие обсуждаемые темы