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Под Тверью установят памятник истребителю Су-27

13.10.2017 РИА Новости 61 0
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Самолет Су-27. Архивное фото
Самолет Су-27. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Истребитель Су-27 установят в качестве памятника на перекрестке трех дорог у города Бологое (Тверская область) - в знак благодарности летчикам, "защитникам неба", сообщил РИА Новости в среду директор общественной организации "Возрождение Бологое" Михаил Садовников.

"Завтра самолет будет установлен на постаменте", - сказал собеседник.

Садовников отметил, что министерство обороны РФ уже не раз по просьбе возглавляемой им общественной организации делало Бологому "подарки" в виде техники для памятных экспозиций - в частности, боевые машины, зенитку.

"В прошлом году 20 мая 2016 года вышел приказ министра обороны о безвозмездной передаче нам самолета для создания мемориала в городе Бологое … Учитывая, что мы сейчас выполняем боевые задачи в Сирии, наши летчики успешно работают в Сирии, мы посвящаем памятник защитникам неба, с благодарностью за мир нашему дому", - прокомментировал собеседник.

В электронных СМИ и соцсетях появились фотографии места, где будет установлен самолет. Там видно, что рядом располагается автозаправка. Садовников отметил, что АЗС находится примерно в 60 метрах от постамента и не мешает мемориалу так же, как и он ей.

"Общественность города, архитекторы, почетные граждане и депутаты считают, что это очень красивое место для памятника - на въезде в город, на перекрестке трех дорог, этот самолет видно с разных сторон, к нему удобно подъезжать. Надеюсь, что в скором времени там будут фотографироваться свадьбы", - сказал собеседник.

Вскоре, по его словам, у мемориала появится подсветка, рядом - скамейки, чтобы люди могли отдохнуть.
11.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Су-27
Компании
Минoбороны РФ

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