"ЮВТ Аэро" готова закупать новые ближнемагистральные самолеты ТУ-334



Самолет Ту-334.

Источник: realnoevremya.ru Самолет Ту-334.Источник: realnoevremya.ru

Получивший допуск Росавиации к международным рейсам татарстанский авиаперевозчик "ЮВТ Аэро" расширяет маршрутную сеть и планирует закупку судов. Об этом сообщил РБК-Татарстан директор авиакомпании Петр Трубаев

В настоящее время флот авиакомпании "ЮВТ АЭРО" насчитывает семь 50-местных самолетов CRJ-200 и вертолеты Bell 429, Robinson R-66, перевозчик выполняет рейсы почти в 30 аэропортов страны. В планах компании до конца этого года открыть регулярные рейсы в Минск. По словам директора авиакомпании Петра Трубаева, этому способствует серьёзный интерес между белорусскими и татарстанскими бизнесменами, взаимные проекты, в частности Елабуга, куда недавно были совершены визиты правительственных делегаций. "Мы учли просьбы наших коллег из Белоруссии и приняли решение об открытии рейса. Кроме того, есть в планах открытие рейсов в столицы стран СНГ - Ереван, Баку. Что касается европейского направления, то мы будем анализировать рынок и будем подходить очень осторожно, поскольку для нас это новая сфера деятельности", - сказал Трубаев.

Развитие новых направлений и увеличение числа рейсов требуют расширения парка воздушных судов. "В сфере наших интересов несколько типов воздушных судов, они более вместительны, чем CRJ-200 на 100 и более мест. Прежде всего это Sukhoj superjet, Embraer-195, Airbus. А дальше уже будем смотреть по экономике, проводить анализ, согласование. Мы заинтересованы в приобретении самолётов и казанского производства ТУ-334. Но, к сожалению, очень непросто идёт процесс его выхода на рынок, еще рано делать прогнозы о его появлении. Но если проект пойдёт, то сам бог велел нам осваивать его первыми и в республике, и в стране. Те параметры по вместимости, дальности полета и экономичности, которые заложены в воздушном судне, нас устраивают", - рассказал директор авиакомпании.

Открытие новых региональных рейсов не обходится без господдержки. На сегодняшний день Росавиация субсидирует около 16 направлений, среди которых Пермь, Новый Уренгой, Самара и др. Приоритет по субсидиям отдается труднодоступным направлениям, поэтому компания развивает северные направления в Ноябрьск, Нижневартовск. К концу года, по словам директора, авиакомпания освоит более 700 млн рублей субсидирования.

Под программу субсидирования попал и новый рейс авиакомпании в Калининград, открытый 4 октября, важность которого отметил министр транспорта Татарстана Ленар Сафин. Для этого рейса программа будет действовать только до конца года, однако по ее завершению рейс не будет закрыт, как это произошло в прошлом году с рейсом в московский Жуковский. "Даже если рейс исключат из списка субсидируемых, мы его продлим. Он будет выполняться на коммерческой основе. Мы уверены, что и люди, и организации заинтересованы в нем. По опыту прежнего перевозчика "Ак Барс аэро", выполняющего полеты в Калининград, на первых трёх рейсах была слабая загрузка, но потом она составляла более 90% и рейс был загружен", - уверен Трубаев.