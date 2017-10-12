"Это намного сложнее, чем запуск космического корабля"



Строящийся стратегический бомбардировщик Ту-160 (регистрация RF-94113, «Валентин Близнюк») в цеху Казанского авиационного завода имени Горбунова.

Источник: Татар-информ Строящийся стратегический бомбардировщик Ту-160 (регистрация RF-94113, «Валентин Близнюк») в цеху Казанского авиационного завода имени Горбунова.Источник: Татар-информ

Казанский ГипроНИИавиапром сдал в Самаре «полигон» для двигателей Ту-160М2 стоимостью в несколько миллиардов

Еще одна важнейшая для перезапуска производства Ту-160 технология восстановлена благодаря спецам Казанского ГипроНИИавиапрома. В Самаре введен в эксплуатацию испытательный стенд двигателей для Ту-160 и Ту-160М2, а в перспективе, возможно, и для совершенно нового стратегического ракетоносца. 6 октября на стенде начались испытания "ракетоносного" двигателя. Эксперт "БИЗНЕС Online" утверждает, что в России почти не осталось профильных организаций, способных создать столь наукоемкое сооружение.

И вновь забытое старое

Копилка возвращенных из небытия Ту-160-технологий продолжает пополняться. Вслед за восстановленной в Казани установкой для сварки титановых узлов в Самаре перезапустили - через четверть века простоя - испытательный стенд для двигателей стратегического ракетоносца, а ключевую роль в этом сыграло ЗАО "Казанский ГипроНИИаиапром". Компания, по сути, построила новый стенд. А 6 октября, как сообщил ТАСС, на нем стартовали испытания обновленных движков НК-32.

Пусть только не вводит в заблуждение слово "стенд", рождающее ассоциации с чем-то выставочным. Авиационный испытательный стенд №1 самарского ПАО "Кузнецов" - это что-то типа отдельного завода. "Были полностью реконструированы пультовый стенд и испытательный бокс, административно-бытовой корпус, - сухо сообщается в релизе "Кузнецова", - На 100 процентов заменены инженерные сети и стендовые системы: топливная, воздушная, маслосистема, система загрузки генераторов, автоматизированные системы управления технологическими процессами. Осуществлен монтаж новой шахты выхлопа и шахты забора воздуха. Кроме того, к зданию, где располагался стенд, был пристроен новый зал подготовки двигателей к испытаниям площадью более 1,2 тысячи квадратных метров".

"Например, возьмем площадку для запуска космического корабля, - решил на простом примере объяснить корреспонденту БИЗНЕС Online масштаб сделанного советник премьер-министра РТ Назир Киреев. - Это всего лишь ракета ставится на стартовый стол, есть системы подпитки, кнопка запуска, и, грубо говоря, все - она полетела. А вот стенд для испытания двигателя той же ракеты - это сооружение более серьезное, максимально насыщенное приборами для замера параметров работы двигателя. Это намного сложнее, чем, допустим, запуск космического корабля! Если на старте двигатель работает только в одном режиме, то здесь - начиная от малых оборотов и заканчивая чрезвычайными режимами. То есть это сооружение не только масштабное, но и наукоемкое. Очень сложная работа". Здесь отметим, что ГипроНИИавиапром не только реконструировал собственно помещения, но и изготовил, подобрал и установил оборудование. Масштабность работ иллюстрируется тем, что велись они почти два года.

Военные в нетерпении

По словам Киреева, восстановление стенда - это целый этап в воссоздании производства Ту-160. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по двигателю НК-32 (а их на Ту-160 - четыре) куйбышевское ОКБ "КМЗ "Труд" начало в 1970 году, испытывался он с 1977-го, серия пошла с 1986 года. Но в 1993-м, когда правительство России решило свернуть производство Ту-160, остановили и выпуск движков. С тех пор в Самаре их только ремонтируют. Впрочем, в 2004-2006 годах разработчики модернизировали двигатель - увеличили его ресурс, но, насколько известно, до серии дело так и не дошло - вынужденно ограничились четырьмя двигателями.

Запас советской прочности позволил эксплуатировать построенные НК-32 до сего времени, но ресурс двигателей не бесконечен (особенно учитывая резко возросшую интенсивность полетов дальней авиации). Решение о возобновлении выпуска НК-32 приняли после того, как летом 2014 года на "Кузнецове" побывал президент РФ Владимир Путин. Инвестиции в проект оценили в 8 млрд рублей. А в следующем году решили восстановить и производство Ту-160 в Казани, что тем более невозможно без новых двигателей.

Создание двигателя невозможно без испытательного стенда. И вот он аттестован под НК-32 серии 02, а сегодня начались испытания двигателей. "Модернизированный стенд №1 значительно сократит временной цикл работ по испытаниям наших изделий и повысит качество продукции за счет внедрения новой автоматизированной системы измерения и оценки параметров двигателей, - в бюрократическом стиле отмечает в релизе заместитель генерального директора - управляющий директор "Кузнецова" Сергей Павлинич. - Растущие объемы гособоронзаказа и жесткие сроки исполнения по нему требуют от нас оптимизации и ускорения всех производственных процессов, и проведенные масштабные мероприятия по стенду №1 позволят нам работать именно в таком ключе".

Если перевести на человеческий язык, то стенд нужен срочно. Дело в том, что до конца года и в начале 2018-го моторостроители обязаны сдать военным установочную партию НК-32-02 - первые 6 двигателей. "Мы завершаем в этом году, я надеюсь, контракт с установочной партией - это 6 двигателей, - цитировал "Интерфакс" замминистра обороны Юрия Борисова. - В начале августа завод приступает к квалификационным испытаниям, которые будут длиться почти полтора месяца. После их завершения мы сделаем вывод по готовности к приемке тех двигателей, которые сегодня находятся на финальной сборке".

Более того, по словам Борисова, минобороны весьма рассчитывает на старт ритмичных, то есть серийных, поставок - будет заключаться контракт на 2018, 2019, 2020 годы. А для "Кузнецова" это стабильный заработок. Тем более на НК-32 планируют перевооружить (вместо НК-25) и весь парк дальников Ту-22М3, а это хлеб и для Казанского авиазавода, который будет производить замену.

И для нового "стратега" тоже

С новым двигателем связаны большие планы и на несколько отдаленное будущее. Теперь, с появлением стенда, компания может в полную силу заняться не только темой НК-32-02, но и того, что будет за ним. Предположительно, газогенератор НК-32 будет основой для двигателя (возможно, он будет называться НК-65) перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), который, по идее, должен заменить все существующие на сегодня типы дальних и стратегических бомбардировщиков - и Ту-95, и Ту-22М3, и Ту-160. К слову, выпускаться он будет на Казанском авиазаводе. Кроме того, этот же газогенератор будет основой и нового двигателя тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан". "НК-32 - уникальный двигатель, - рассказывал "Интерфаксу" вице-премьер Дмитрий Рогозин. - Мы используем новые конструкторские и инженерные решения. Проектная основа этого двигателя опередила свое время, он будет использоваться и в будущем... В перспективе бомбардировщик получит еще более новый двигатель - турбореактивный трехвальный НК-65 с тягой под 30 тонн. Это узнаваемый облик самолета с глубокой модернизацией".

Как выясняется, ГипроНИИавиапром выполнил проектные работы по реконструкции вообще всей производственной базы "Кузнецова", а что касается конкретно стенда... "Сегодня вообще осталось мало организаций, которые обладают компетенциями, чтобы создать подобное сооружение, а ГипроНИИавиапром не просто спроектировал стенд, но и насытил его оборудованием, - подчеркивает Киреев. - Борис Иванович (Борис Тихомиров - генеральный директор ГипроНИИавиапрома - прим. ред.) в самые тяжелые годы сумел сохранить кадры, и к нему сегодня обращаются и двигателисты, и самолетчики, и ракетчики... А то, что они сделали в Самаре, феноменально!"

Тимур Латыпов