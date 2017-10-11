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Украинский бронетрактор

12.10.2017 bmpd.livejournal.com 149 0
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На открышейся 10 октября 2017 года в Киеве XIV оборонно-промышленной выставке "Зброя та безпека - 2017" в числе прочего был, наконец, продемонстрирован продукт творчества украинского фермера-изобретателя Бориса Ткача - бронетрактор, выполненный путем переделки гусеничного сельскохозяйственного трактора Т-150, начатый изготовлением еще в июне 2015 года. Теперь это поделие значится в качестве машины для эвакуации раненых. Заявляется "бронирование" (из листов железа?) в 20 мм в лобовой части и 10 мм по бортам корпуса-цистерны.

Бронетрактор украинского фермера-изобретателя Бориса Ткача на XIV оборонно-промышленной выставке "Зброя та безпека - 2017" в Киеве, 10.10.2017 (с) otvaga2004.mybb.ru

Бронетрактор украинского фермера-изобретателя Бориса Ткача на XIV оборонно-промышленной выставке "Зброя та безпека - 2017" в Киеве, 10.10.2017 (с) otvaga2004.mybb.ru
11.10.2017
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Страны
Украина

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