Таиланд получил первую партию китайских танков VT4

Как сообщили таиландские и китайские ресурсы, 9 октября 2017 года в Таиланд поступили первые десять китайских основных танков VT4 (MBT-3000), приобретенных по контракту 2016 года. Указывается, что танки поступили в распоряжение 3-й кавалерийской дивизии таиландской армии в Нам Пхонге на севере Таиланда.

Первая партия китайских танков VT4 (MBT-3000), поставленных в Таиланд. Предположительно, Нам Пхонг, 10.10.2017 (с) www.facebook.com

Таиланд заключил контракт с китайской группой NORINCO на приобретение первых 28 танков VT4 (MBT-3000) 21 апреля 2016 года. Поставка должна быть произведена в течении двух лет. Согласно китайским источникам, в мае 2017 года Таиландом был заключен дополнительный контракт на закупку еще 21 танка VT4. Таиланд стал первым заказчиком VT4, являющегося новейшим экспортным основным танком разработки и производства китайской промышленной корпорации China North Industries Group Corpоration (CGNC, более известна под брендом NORINCO). Танки производятся расположенным в Баотоу (Автономный район Внутренняя Монголия) входящим в состав CGNC предприятием Inner Mongolia First Machinery Group Company (известным как завод № 617),

В феврале 2016 года сообщалось, что армия Таиланда получила одобрение выделения ей бюджетных ассигнований в размере 8,99745 млрд бат (около 251 млн долл) в течении трех лет (2016-2018 финансовые годы) на приобретение 51 нового танка.

Cогласно таиландским комментариям, армия Таиланда обратилась к закупке VT4 ввиду постоянного затягивания поставок танков БМ "Оплот-Т" с Украины по контракту 2011 года (к настоящему времени Таиланд получил лишь 25 танков "Оплот-Т" из 49 заказанных).

Транспортировка первой партии китайских танков VT4 (MBT-3000), поставленных в Таиланд. 09.10.2017 (с) www.facebook.com