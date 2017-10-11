«Калашников» признан лидером по росту производительности труда



Концерн "Калашников".

Источник: Петр Кассин / Коммерсантъ Концерн "Калашников".Источник: Петр Кассин / Коммерсантъ

Концерн возглавил топ-100 среди машиностроительных компаний

Концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию Ростех, стал победителем третьей Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России-2017». Концерн занял первое место в рейтинге топ-100 лидеров по росту производительности труда в машиностроении за год.

Премия по производительности – ежегодный проект делового портала «Управление производством», стартовавший в 2015 году. В процессе работы были изучены данные более 5000 промышленных предприятий России, их совокупная выручка составила более 51% ВВП России, количество сотрудников – более 5,5 млн человек.

Базой для проведения премии являлись данные анкет, предоставленных предприятиями, а также информация, полученная из открытых источников (ежеквартальная и годовая отчетность предприятий). Для расчета производительности использовались показатели выручки и среднесписочной численности предприятий за 2014-2016 годы.

Напомним, что в феврале 2015 года были получены результаты масштабной комплексной диагностики, охватившей наиболее важные аспекты деятельности Концерна «Калашников». Эти результаты стали основой для начала нового этапа в развитии предприятия – реализации программы развития производственной системы Концерна «Калашников».

Процессы совершенствования производственной системы позволяют повышать эффективность производства, снижать затраты и улучшать качество продукции. По итогам 2016 года рост производительности труда в концерне составил 146%, дойдя до уровня 2,7 млн рублей на одного работающего в год.