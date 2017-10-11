«Калашников» признан лидером по росту производительности труда
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Концерн "Калашников".
Источник: Петр Кассин / Коммерсантъ
Концерн возглавил топ-100 среди машиностроительных компаний
Концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию Ростех, стал победителем третьей Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России-2017». Концерн занял первое место в рейтинге топ-100 лидеров по росту производительности труда в машиностроении за год.
Премия по производительности – ежегодный проект делового портала «Управление производством», стартовавший в 2015 году. В процессе работы были изучены данные более 5000 промышленных предприятий России, их совокупная выручка составила более 51% ВВП России, количество сотрудников – более 5,5 млн человек.
Базой для проведения премии являлись данные анкет, предоставленных предприятиями, а также информация, полученная из открытых источников (ежеквартальная и годовая отчетность предприятий). Для расчета производительности использовались показатели выручки и среднесписочной численности предприятий за 2014-2016 годы.
Напомним, что в феврале 2015 года были получены результаты масштабной комплексной диагностики, охватившей наиболее важные аспекты деятельности Концерна «Калашников». Эти результаты стали основой для начала нового этапа в развитии предприятия – реализации программы развития производственной системы Концерна «Калашников».
Процессы совершенствования производственной системы позволяют повышать эффективность производства, снижать затраты и улучшать качество продукции. По итогам 2016 года рост производительности труда в концерне составил 146%, дойдя до уровня 2,7 млн рублей на одного работающего в год.
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11.10.2017
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