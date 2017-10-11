В Пентагоне утверждают, что целью коалиции является разгром ИГ



Солдат армии США дает знак экипажу танка М1А1 Abrams во время учений в Ираке.

Источник: © AP Photo, Khalid Mohammed Солдат армии США дает знак экипажу танка М1А1 Abrams во время учений в Ираке.Источник: © AP Photo, Khalid Mohammed

Майор Адриан Рэнкин-Гэллоуэй в то же время заявил, что действия Вооруженных сил России якобы были направлены против не связанных с террористами оппозиционных группировок

ВАШИНГТОН, 11 октября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Возглавляемая США коалиция нацелена на полный разгром группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщил представитель Пентагона майор Адриан Рэнкин-Гэллоуэй в ответ на просьбу прокомментировать заявления Минобороны РФ о возможности срыва мирного процесса в зоне деэскалации на юге Сирии.

Ранее представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что из подконтрольной американцам зоны выехали 300 боевиков на пикапах с целью блокировки трассы Дамаск - Дейр-эз-Зор, по которой осуществляется снабжение сирийских войск. В министерстве прогнозируют попытку срыва мирного процесса в зоне деэскалации на юге арабской страны, отмечая, что ответственность за этот саботаж будет нести американская сторона.

"У коалиции одна миссия - это военный разгром ИГИЛ (прежнее название ИГ). Любые противоречащие этому заявления безосновательны. Соединенные Штаты только за прошедшую неделю нанесли десятки ударов по террористам из ИГИЛ, оказали поддержку иракским силам во время освобождения давно удерживавшегося ИГИЛ [города] Эль-Хувейджа и приступили к заключительному этапу освобождения "столицы" ИГИЛ Ракки (Сирия)", - сказал Рэнкин-Гэллоуэй. По его словам, США и их партнеры уничтожают боевиков ИГ "где бы они не находились".

При этом представитель Пентагона утверждает, что действия Вооруженных сил России якобы были направлены против "не связанных с ИГИЛ оппозиционных группировок".