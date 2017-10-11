"Супер-БМП" сдала экзамены



БМП-3 "Драгун".

Источник: commons.wikimedia.org/Vitaly Kuzmin БМП-3 "Драгун".Источник: commons.wikimedia.org/Vitaly Kuzmin

БМП-3 "Драгун" оснащена уникальным турбодизелем, мощным комплексом вооружения и активной защитой

Минобороны и концерн "Тракторные заводы" завершили испытания новейшей боевой машины пехоты БМП-3 "Драгун". Она оборудована сверхмощным дизелем УТД-32Т с газотурбинным наддувом, который развивает максимальную мощность в 816 лошадиных сил. На машине могут устанавливаться три типа боевых модулей калибра 57, 100 или 125 миллиметров. По словам экспертов, последний калибр пушки характерен для танков. При этом новая БМП не только сохранила подвижность, но и может преодолевать водные препятствия вплавь. Из-за этого на военном сленге она уже получила имя "супер-БМП".

Как рассказали "Известиям" в военном ведомстве, научно-исследовательская работа, а также испытания обновленной БМП завершены. В концерне "Тракторные заводы" "Известиям" также сообщили, что БМП-3 "Драгун" с двигателем УТД-32Т готова к производству. Но от дальнейших комментариев отказались.

Эксперт в области бронетанковых вооружений Сергей Суворов рассказал "Известиям", что в Минобороны обсуждается несколько концепций развития боевых машин пехоты. Они предполагают установку на БМП-3 различных комплексов вооружения, активной и динамической защиты, а также систем боевого управления.

— На БМП-3 "Драгун" установлена дополнительная защита корпуса, стоит динамическая и активная защита "Штора", — сообщил эксперт. — Это привело к увеличению общей массы БМП с 18 до 21 т. Что потребовало создания для нее нового сверхмощного двигателя. При этом "Драгун" не только сохранил подвижность, свойственную БМП, но и возможность самостоятельно преодолевать водные препятствия.

До последнего времени боевые машины пехоты семейства БМП-3 комплектовались двигателями УТД-29 и УТД-32 мощностью от 500 до 660 л.с. Это атмосферные моторы, в конструкции которых нет турбин. Именно с такими двигателями БМП-3 закупались Минобороны России, поставлялись на экспорт в Грецию. Двигатель УТД-32Т имеет газотурбинный наддув, из-за чего мощность увеличена на 200 л.с. Это позволяет "Драгуну" развивать скорость на шоссе в 70, а на воде 10 км/ч.

На машину можно поставить три типа боевых модулей: стандартный для БМП-3 со 100-мм пушкой 2А70 и сопряженной с ней 30-мм автоматической пушкой 2А72 и 7,62-мм пулеметом ПКТМ. Либо 57-мм новейший автоматический необитаемый боевой модуль АУ-220 "Байкал" или орудие 125-мм. Подобный калибр на боевых машинах пехоты до этого не использовался и больше характерен для танков.

— Существование нескольких типов БМП-3 говорит о поиске новых концепций их применения на поле боя, — рассказал Сергей Суворов. — В Минобороны хотят видеть ее чуть ли не танком. С другой стороны, БМП — это машина пехоты и не должна идти впереди танков или вместо них. Она всего лишь средство доставки пехоты и ее огневой поддержки. Ее возможности должны быть шире БТР, она должна уметь бороться с танками, но главная задача все-таки подавлять те огневые средства, которые мешают пехоте идти вперед.

Аналитики американской научно-исследовательской корпорации RAND включили БМП-3 в список четырех самых мощных БМП в мире. По показателю удельной мощности двигателя "Драгун" превосходит все зарубежные боевые машины пехоты. У американского M2 Bradley в зависимости от модификации стоят моторы Cummins VTA-903T500 мощностью от 500 до 660 л.с. На итальянской БМП VCC-80 Dardo — 512-сильный турбодизель Fiat 6V MTCA, на французской колесной БМП VBCI — двигатель Renault D12D мощностью 550 л.с. Эксперты особо отметили повышенную огневую мощь, маневренность и показатели плавучести российской БМП.

Дмитрий Литовкин, Алексей Рамм