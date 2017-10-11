Бригада подлодок Северного флота приведена в полную боеготовность в рамках проверки
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Дизельная подводная лодка Северного флота "Магнитогорск". Источник: scan3.interfax.ru.
Контролю были подвергнуты управление соединения и экипажи дизель-электрических подводных лодок
МУРМАНСК, 11 октября. /ТАСС/. Бригада дизель- электрических подводных лодок Северного флота приведена в полную боеготовность в рамках контрольной проверки за летний период обучения. Об этом сообщила в среду пресс- служба флота.
"Проверка перевода соединения в высшие степени боеготовности прошла в учебных целях. Контролю были подвергнуты управление соединения и экипажи дизель-электрических подводных лодок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с проверкой подводники справились успешно. После получения учебного сигнала моряки отработали экстренную подготовку кораблей к походу с пополнением запасов воды и продовольствия. Установленные нормативы прибытия личного состава на корабль, занятия боевых постов и подготовки подводных лодок к выходу в море были выполнены в срок.
Лучший результат показал личный состав подлодки "Магнитогорск".
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11.10.2017
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