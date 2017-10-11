В МИД России прокомментировали возможное введение санкций против Ирана



Здание МИД РФ в Москве. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Владимир Вяткин Здание МИД РФ в Москве. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Владимир Вяткин

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Возможный выход США из соглашения по ядерной программе Ирана поставит под вопрос его реализацию, Тегеран будет иметь полное право прекратить выполнение договоренности, если Вашингтон восстановит ранее отмененные санкции против страны, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

"Если США действительно выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий, это поставит под вопрос возможность его реализации. Это может повлечь за собой, что и Иран откажется от выполнения своих обязательств, особенно если Соединенные Штаты примутся восстанавливать ранее отмененные санкции против Тегерана. У Ирана появится полное право прекратить исполнение договоренности", - уверен российский дипломат.

Москва, по его словам, выступает за то, чтобы соглашение по иранскому атому "обязательно оставалось в силе и исполнялось всеми сторонами". Борисенко подчеркнул, что российская сторона многократно доводила эту точку зрения до американских партнеров в различных форматах. "В нашем понимании, это эффективная, работающая договоренность, отвечающая интересам всех сторон", - пояснил глава департамента российского МИД.

Ранее газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен на этой неделе объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, Трамп скоро представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана.