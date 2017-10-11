Япония и США проводят совместные учения с участием авианосца Ronald Reagan
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Тихий океан (13-е июля 2013-го года) F/A-18E Super Hornet приписанный к 122-й ударной истребительной эскадрильи осуществляет посадку на палубу авианосца USS Ronald Reagan (CVN 76).
Источник: strategypage.com
В планах ударной группы ВМС Соединенных Штатов также значатся учебные маневры с участием южнокорейских военнослужащих, которые начнутся 20 октября
ТОКИО, 11 октября. /ТАСС/. Япония и США проводят совместные военно-морские учения в районе японской префектуры Окинава с участием авианосца американских ВМС Ronald Reagan. Об этом сообщило командование японских морских Сил самообороны.
"Учения ставят перед собой цель улучшить стратегическую подготовку Сил самообороны и укрепить тактическое взаимодействие с ВМС США", - говорится в сообщении.
Маневры начались 7 октября. В них также принимают участие японский эсминец "Симакадзе" и несколько американских кораблей сопровождения.
После этого авианосная ударная группа ВМС США направится в Японское море для участия в совместных с военнослужащими Южной Кореи учениях вблизи Корейского полуострова, о которых было объявлено 26 сентября. Как ожидается, в этот район корабли прибудут 15 октября, а сами маневры начнутся 20 октября. Их целью станет отработка совместных действий по обнаружению и перехвату баллистических ракет, запущенных с территории КНДР.
В настоящее время ситуация в регионе остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки.
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11.10.2017
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