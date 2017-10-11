Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Япония и США проводят совместные учения с участием авианосца Ronald Reagan

12.10.2017 ТАСС 115 0
0
Понравилась новость?
 0
F/A-18E Super Hornet
Тихий океан (13-е июля 2013-го года) F/A-18E Super Hornet приписанный к 122-й ударной истребительной эскадрильи осуществляет посадку на палубу авианосца USS Ronald Reagan (CVN 76).
Источник: strategypage.com

В планах ударной группы ВМС Соединенных Штатов также значатся учебные маневры с участием южнокорейских военнослужащих, которые начнутся 20 октября

ТОКИО, 11 октября. /ТАСС/. Япония и США проводят совместные военно-морские учения в районе японской префектуры Окинава с участием авианосца американских ВМС Ronald Reagan. Об этом сообщило командование японских морских Сил самообороны.

"Учения ставят перед собой цель улучшить стратегическую подготовку Сил самообороны и укрепить тактическое взаимодействие с ВМС США", - говорится в сообщении.

Маневры начались 7 октября. В них также принимают участие японский эсминец "Симакадзе" и несколько американских кораблей сопровождения.

После этого авианосная ударная группа ВМС США направится в Японское море для участия в совместных с военнослужащими Южной Кореи учениях вблизи Корейского полуострова, о которых было объявлено 26 сентября. Как ожидается, в этот район корабли прибудут 15 октября, а сами маневры начнутся 20 октября. Их целью станет отработка совместных действий по обнаружению и перехвату баллистических ракет, запущенных с территории КНДР.

В настоящее время ситуация в регионе остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки.
11.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Проекты
Авианосец
Военные учения
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.10 05:11
  • 62
Т-90: 25 лет в строю и вне конкуренции
  • 12.10 04:20
  • 30
Видео: Американцы испытали непрерывной стрельбой АК и М4А1
  • 12.10 03:21
  • 13
С прицелом на бронежилет
  • 12.10 03:07
  • 4
В Саудовской Аравии хотят открыть производство автоматов Калашникова АК-103
  • 12.10 01:29
  • 1
"Это намного сложнее, чем запуск космического корабля"
  • 11.10 21:27
  • 1094
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.10 20:45
  • 2
Трамплины рейтинга
  • 11.10 20:02
  • 1
ОДК расширяет сотрудничество со стартапами в технологической сфере
  • 11.10 20:02
  • 2
Росатом приглашает голландские компании в проект атомного суперледокола
  • 11.10 19:09
  • 22
Алексей Рогозин: «Не надо ждать серийный заказ, качество нужно обеспечивать уже сегодня»
  • 11.10 18:31
  • 41
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 11.10 18:20
  • 5
Рогозин заявил о недопустимости ослабления позиций России в Мировом океане
  • 11.10 17:43
  • 2
За "гособороноткат" будет грозить конфискация
  • 11.10 13:30
  • 879
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 11.10 13:23
  • 1
ГРАУ Министерства обороны РФ отмечает 440-ю годовщину со дня образования
другие обсуждаемые темы