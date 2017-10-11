Российско-индийские учения "Индра-2017" пройдут в октябре в Приморье
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Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Владивосток. 11 октября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Первые международные российско-индийские межвидовые учения "Индра - 2017" пройдут в Приморье с 19 по 29 октября, сообщила в среду пресс-служба Тихоокеанского флота.
"Вместо проводимых ранее учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" спланированы одни учения с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе подготовки к учениям представители российской и индийской сторон уточнили районы проведения учений, состав привлекаемых сил и средств, а также порядок материального обеспечения.
Представители индийской стороны предварительно осмотрели полигоны Сергеевский, Мыс Клерка, Бамбурово, на которых пройдут эпизоды учений, а также аэродромы Центральная Угловая и Кневечи.
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11.10.2017
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