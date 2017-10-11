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Британский премьер призвала Трампа остаться в рамках соглашения по иранскому атому

12.10.2017 Интерфакс-АВН 140 0
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Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник: The Washington Post

Лондон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй напрямую связалась с президентом США Дональдом Трампом, пытаясь убедить его отказаться от выхода из соглашения с Ираном по атому.

"Т.Мэй подчеркнула твердую приверженность сделке совместно с нашими европейскими партнерами, заявив, что это жизненно важно для региональной безопасности", - говорится в сообщении офиса премьера о беседе Т.Мэй с Д.Трампом по инициативе британской стороны.

В нем также указывается, что Т.Мэй подчеркнула важность "мониторинга и четкого выполнения" обязательство по соглашению.

В свою очередь, Белый дом в сообщении о беседе двух лидеров акцентировал внимание на том, что президент США отметил важность совместной работы с тем, чтобы не допустить создания Ираном ядерного оружия. Он также считает важным "привлечь иранский режим к ответственности за злостные и дестабилизирующие действия, особенно за спонсирование терроризма и разработку представляющих угрозу ракет".

Ранее сообщалось, что Д.Трамп в ближайшие дни намерен объявить о выходе США из одобренного СБ ООН соглашения с Ираном, заключенного "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) в 2015 году.
11.10.2017
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