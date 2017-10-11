"Калашников" теперь нервно "курит в сторонке"
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Петр Порошенко посетил Первую оперативную бригаду Национальной гвардии под Киевом.
Источник: © РИА Новости, Михаил Маркив
На Украине презентовали уникальный пулемет КТ-7,62 - возможности украинской новинки впечатляют. Новинка уже собрала массу положительных откликов и рецензий и по своим характеристикам превзошла знаменитый пулемет Калашникова. Речь идет об украинском пулемете КТ-7,62, его показали посетителям выставки, проходящей в Киеве.
Главное отличие украинского оружия, объяснил представитель компании-производителя, заключается в спецобработке ствола, она существенно продлевает эксплуатацию пулемета и даже уменьшает вес оружия. Все это способствует живучести и износостойкости украинской оружейной новинки.
"Мы используем карбонитрацию - обработку ствола специальными солями при температуре 580-680 градусов", - сообщил эксперт. Благодаря этому, КТ-7,62 менее прихотлив к воздействиям извне и может быть задействован в полевых условиях.
Кроме того, создатели украинского пулемета позаботились и о том, чтобы он прослужил как можно дольше. К примеру, у знаменитого пулемета "Калашников" основной проблемой были стволы, которые приходилось менять после 25 тысяч выстрелов. А после 10-12 тысяч выстрелов диаметр прохождения пули увеличивался и, соответственно, ухудшалась точность попадания. "Наши стволы идут на 30 тысяч выстрелов и больше", - подчеркнул эксперт.
Вдобавок ко всему, еще одно достоинство украинского пулемета состоит в том, что он легче классического "Калашникова" и не имеет в себе хрома.
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11.10.2017
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