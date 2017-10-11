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Госдеп предложил вознаграждение за информацию по двум лидерам "Хезболлах"

12.10.2017 РИА Новости 102 0
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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Luis M. Alvarez

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. США предлагают вознаграждение в несколько миллионов долларов за информацию по двум лидерам ливанского движения "Хезболлах" для их ареста, сообщил на брифинге координатор по контртерроризму в госдепе Натан Сейлс.

"Сегодня я объявляю о вознаграждении за двух лидеров "Хезболлах", - сказал он.

Сейлс пояснил, что за одного из лидеров движения по фамилии Хамия госдеп предлагает "до 7 миллионов долларов за информацию, которая может привести к месторасположению и аресту" в любой стране члена "Хезболлах".

Кроме того, госдеп предлагает вознаграждение "до 5 миллионов долларов" за информацию по члену движения по фамилии Шукар. По словам Сейлса, "он является высокопоставленным начальником сил "Хезболлах в Ливане", и "играет ключевую роль в военных операциях "Хезболлах в Сирии".

Отряды "Хезболлах" сражаются против вооруженных бандформирований на стороне правительственной армии САР с 2012 года.
11.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Ливан
Сирия
США

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