Трамп назначил помощника госсекретаря США по верификации разоруженческих соглашений
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Президент США Дональд Трамп во время выступления перед палатами Конгресса.
Источник: © AFP 2017, Jim Lo Scalzo / EPA Poool
Эту должность займет Илем Поблете, который в настоящее время является старшим советником в Госдепартаменте
ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп принял решение выдвинуть на должность помощника госсекретаря США по контролю, верификации и проверке соглашений Илем Поблете. Об этом сообщила во вторник вечером пресс-служба Белого дома.
Поблете в настоящее время является старшим советником в Госдепартаменте. До этого она в течение более чем двух десятков лет работала в аппарате комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Она была в том числе начальником аппарата данного комитета.
Поблете - американка кубинского происхождения. На посту помощника главы внешнеполитического ведомства США по контролю, верификации и проверке соглашений она сменит Аниту Фридт, если ее кандидатуру утвердит Сенат Конгресса. Занимающий эту должность специалист курирует договоренности в сфере разоружения и контроля над вооружениями. Фридт занимает в последние месяцы этот пост с приставкой "и. о." после ухода с него Фрэнка Роуза.
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11.10.2017
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