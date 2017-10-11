Австралия предлагает Республике Корея расширить военное сотрудничество
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Военнослужащие ВС Австралии. Источник: kalitva.ru.
Министр обороны Австралии Марис Пейн сообщила, что также намерена обсудить на переговорах в Сеуле вопросы обеспечения кибербезопасности и безопасности морского судоходства
СИДНЕЙ, 11 октября. /ТАСС/. Австралия намерена предложить Республике Корея активизировать военное сотрудничество, прежде всего расширить параметры совместных военно-морских учений. Об этом объявила министр обороны Австралии Марис Пейн в статье, опубликованной в среду в газете The Australian. Публикация приурочена к предстоящей встрече глав МИД и оборонных ведомств двух стран, которая состоится 12-13 октября в Сеуле.
"Через три недели пройдут совместные учения "Haedoli Wallaby", в рамках которых корабли и самолеты двух стран будут отрабатывать действия против подводных лодок", - сообщила глава австралийского оборонного ведомства. - Эти учения станут еще одной демонстрацией взаимной приверженности обеспечению безопасности региона и Корейского полуострова". "На предстоящей встрече в Сеуле я намерена обсудить с моим другом (министром национальной обороны РК) Сон Ён Му расширение военного сотрудничества, - отметила министр. - Мы заинтересованы и будем приветствовать увеличение вклада Республики Корея в проведение учений - это могут быть как двусторонние, так и многосторонние учения, которые проводятся под эгидой Австралии".
"Мы, безусловно, обсудим действия Северной Кореи, и я планирую подтвердить нашу решительную поддержку Республике Корея в свете вопиющих провокаций со стороны Пхеньяна, - подчеркнула австралийский министр. - Мы также планируем провести дискуссии о взаимодействии в противостоянии другим вызовам, в том числе угрозе терроризма, затронуть вопросы обеспечения кибербезопасности и безопасности морского судоходства".
В переговорах в Сеуле, которые пройдут в формате "два плюс два", примут также участие министры иностранных дел двух стран Кан Гён Хва и Джули Бишоп.
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11.10.2017
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