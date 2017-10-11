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Американские моряки назвали свой крейсер тюрьмой, бесполезной против КНДР

12.10.2017 РИА Новости 133 0
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Эсминец ВМС США Джон Маккейн. Архивное фото
Эсминец ВМС США Джон Маккейн. Архивное фото.
Источник: © REUTERS / Ahmad Masood

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Моряки крейсера "Шайло" Седьмого флота ВМС США, в зону ответственности которого входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского, пожаловались в анонимном опросе, который провело издание Navy Times, на плохие условия службы и низкую боеспособность корабля.

Участвовавшие в опросе военнослужащие заявили о беспомощности руководящего состава, жестоком отношении командиров, а также о мыслях о суициде. "Что-нибудь ужасное обязательно случится, это просто вопрос времени", - признался один из моряков.

"Я молюсь, чтобы нам не пришлось сбивать ракету Северной Кореи, иначе все увидят нашу неэффективность", - заявил другой, назвав свой корабль "плавучей тюрьмой".

Кроме того, экипаж рассказал о перегруженности работой, недостаточных тренировках и длительном ожидании ремонта корабля. При этом они отметили, что моряки зачастую боятся жаловаться, опасаясь наказания со стороны командиров.

"Это гонка. Мы соревнуемся с нашим кораблем, кто раньше сломается", - рассказал один из опрошенных.

Седьмой флот ВМС США является одним из ключевых компонентов ПРО, направленной на защиту от ракет КНДР, Китая и России. Летом эсминцы этого флота "Джон Маккейн" и "Фицджеральд" столкнулись с торговыми судами, в результате чего погибли 17 моряков.
11.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Индия
Китай
КНДР
Россия
США

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