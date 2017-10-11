Трамп прокомментировал слова о возможности третьей мировой войны



Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Ирина Калашникова Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Ирина Калашникова

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывание сенатора-республиканца Боба Коркера о том, что политика главы Белого дома может поставить Соединенные Штаты "на путь к третьей мировой войне". Заявление президента приводится на сайте Белого дома.

"Поверьте, сейчас мы на правильном пути", - сказал американский лидер.

По словам Трампа, "на неверном пути" находились предыдущие американские администрации. Последние 25 лет Соединенные Штаты были "на пути к очень большой проблеме - такой, какую мир раньше никогда не видел", заявил он.

"Путь к третьей мировой"

Ранее глава сенатского комитета по международным делам Боб Коркер заявил, Дональд Трамп действует на президентском посту так, будто он продолжает играть босса в своем реалити-шоу "Кандидат" (The Apprentice). По его словам, своим поведением президент может поставить США "на путь к третьей мировой войне".

Сенатор также выразил недовольство активностью главы Белого дома в Twitter. "Я знаю, что в нескольких случаях он своими твитами навредил нам в том, что касается проходивших переговоров", - сказал Коркер, не приведя но конкретных примеров влияния постов Трампа на американскую дипломатию.

Ссора Трампа с Коркером

Дональд Трамп 8 октября обменялся выпадами в Twitter с главой комитета сената по международным делам Бобом Коркером.

"Сенатор Боб Коркер "умолял" меня поддержать его кандидатуру для переизбрания в Теннесси. Я сказал "Нет", и он отказался выдвигаться (сказал, что без моей поддержки не победит). Еще он хотел стать госсекретарем, я сказал "Нет, спасибо", - написал американский президент.

Коркер, однако, не остался в долгу. "Стыдно, что Белый дом превратился в детский сад для взрослых", - написал он.

Ранее сенатор, представляющий штат Теннесси, уже вызывал недовольство американского президента. Так, в августе он назвал Трампа "некомпетентным", что вызвало критику со стороны Белого дома.

Миссия "суицид"

Ранее президент США Дональд Трамп обещал обрушить на КНДР "невиданные испытания" и грозился "полностью уничтожить" страну. "Человек-ракета (Ким Чен Ын) выполняет миссию "суицид" для себя и для своего режима. США готовы, хотят и способны (уничтожить КНДР), но надеются, что это не потребуется", - сказал Трамп на полях Генассамблеи ООН.

Подобные заявления хозяина Белого дома вызвали возмущение в Пхеньяне. Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал выступление Трампа в ООН "вздором сумасшедшего" и пообещал, что ответные действия Пхеньяна "превзойдут все ожидания". "Я решительно настроен укротить огнем этого американского маразматика", - сказал глава КНДР.

В северокорейском МИД Трампа назвали "психически больным человеком с манией величия" и заявили, что действия Вашингтона "сделали неотвратимым визит наших ракет на материковую часть США".