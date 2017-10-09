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Позор Украины: попытка "содрать" "Терминатор" рассмешила экспертов

11.10.2017 Вестник Мордовии 159 0
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Образец украинской "боевой машины поддержки" "Страж
Образец украинской "боевой машины поддержки" "Страж", представляющей собой ходовую часть танка Т-64 с установленным вместо штатной танковой башни боевым модулем "Дуплет" с двумя 30-мм автоматическими пушками ЗТМ2, при подготовке экспозиции XIV оборонно-промышленной выставки "Зброя та безпека - 2017" в Киеве, 09.10.2017.
Источник: Павло Волошин / www.facebook.com

Украинские ремесленники от оборонки попытались скопировать российскую боевую машину поддержки танков "Теминатор-2". Для этого они взяли шасси танка Т-64 разработки 60-х годов и водрузили на него боевой модуль "Дуплет", который внешне похож на российский. Но только внешне, на самом деле является лишь жалкой пародией, так как по всем характеристика значительно уступает российской разработке.

Он оснащен двумя 30-мм пушками, которые пиратски скопированы с пушек 2А42. Имеются также пулемет калибра 7,62-мм и автоматический 30-мм гранатомет. Их также грубо передрали с российских изделий. Очень удивляет применение устаревших ПТУР "Конкурс", которые Украиной вообще не производятся. Контейнеры с ракетами ничем не защищены.


Образец украинской "боевой машины поддержки" "Страж", представляющей собой ходовую часть танка Т-64 с установленным вместо штатной танковой башни боевым модулем "Дуплет" с двумя 30-мм автоматическими пушками ЗТМ2, при подготовке экспозиции XIV оборонно-промышленной выставки "Зброя та безпека - 2017" в Киеве, 09.10.2017.
Источник: Павло Волошин / www.facebook.com

По мнению военных экспертов, защита данного модуля что называется "никакая". Чтобы это понять, достаточно просто увидеть люки экипажа в крыше модуля. Их расположение как бы приглашает противника сосредоточить огонь на них. В результате они будут очень легко поражаться, даже стрелковым оружием и осколками. Очень плохую защиту имеют прицелы.

Если российские БМПТ имеют защиту корпуса, превосходящую даже имеющуюся на танке Т-90А, то здесь применены решения середины 80-х годов. Советская динамическая защита "Контакт-1" не способна противостоять современным средствам поражения.

Военные эксперты считают, что данный лже-"Терминатор" по своей нелепости может соперничать лишь с другой подделкой – "Азовцем", о котором столько говорили, но сейчас стыдятся вспоминать.

Дмитрий Лемешко
09.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
2А42
БМПТ Рамка-99
Т-90 "Владимир"

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