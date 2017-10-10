Новейший разведчик "Разруха-1" осваивается в Росгвардии
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Российский боевой внедорожник "Тигр" в варианте "Разруха-1".
Источник: Вестник Мордовии
Российский боевой внедорожник "Тигр" продолжает осваивать новые воинские профессии: теперь уже в арсеналах Российской гвардии появилась модификация, способная вести радиационно-химическую разведку местности.
|Российский боевой внедорожник "Тигр" в варианте "Разруха-1".
|Источник: Вестник Мордовии
Эта машина, как опытно конструкторская разработка "Разруха-1", в 2015 году была представлена на военно-техническом форуме "Армия-2015". В настоящее время ее осваивают в РХБЗ-подразделениях Росгвардии, где она заменяет устаревшие образцы.
По словам кандидата военных наук, полковника в отставке Сергея Суворова, нужда в новом разведчике возникла с появлением более совершенной бортовой аппаратуры радиационно-химической разведки.
|Российский боевой внедорожник "Тигр" в варианте "Разруха-1".
|Источник: Вестник Мордовии
Данная техника, помимо возросшей точности, имеет более высокую степень сложности – всю информацию комплекс в реальном времени передает в автоматизированную систему управления войсками.
Установить подобную аппаратуру на старые разведывательные машины, производство которых прекратилось еще в конце 80-х, было бы невозможно.
Бронеразведчик может обеспечивать измерение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения и радиоактивной зараженности предметов и проб, обнаруживать отравляющие вещества и аэрозоли биологических средств. Имеются средства оповещения войск об угрозах. Зараженная местность дистанционно обозначается знаками ограждения, есть возможность постановки дымовых завес.
|Российский боевой внедорожник "Тигр" в варианте "Разруха-1".
|Источник: Вестник Мордовии
РХМ-ВВ создана на базе полноприводного бронеавтомобиля "Тигр-М" с колесной формулой 4х4. Масса составляет около 8 тонн, экипаж - 3 человека. Скорость ведения радиационной разведки - 30 км/ч. По своим техническим характеристикам новинка российской оборонной промышленности ни в чем не уступает лучшим зарубежным аналогам.
Алексей Спектор
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10.10.2017
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