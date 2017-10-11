С прицелом на бронежилет



Иллюстрация на тему разработки нового автомата.

Источник: vpk-news.ru Иллюстрация на тему разработки нового автомата.Источник: vpk-news.ru

Автомат будущего должен быть принципиально новой конструкции

Характеристики нового образца, учитывая стоимость его создания и перевооружения войск, должны быть революционными, позволяющими эксплуатировать изделие десятки лет. Нет смысла переоснащать армию автоматом, ТТХ которого не лучше имеющихся образцов. Зачем создавать подобие АК, когда на хранении находятся около 15 миллионов экземпляров разных модификаций?

Есть несколько перспективных направлений: разработка более мощных метательных зарядов, безгильзовые патроны, электроинициирование капсюля, стреловидные подкалиберные боеприпасы, электронные прицельные комплексы. По всем этим направлениям в мире ведутся опытно-конструкторские работы. Но достигнутые параметры пока не удовлетворяют современным требованиям к перспективной системе стрелкового оружия ХХI века.

“Применение современных прицелов само собой разумеется, но не учитываются изменения в экипировке солдат вероятных противников”

Что же нужно от разрабатываемого взамен АК-74М автомата, кроме повышения кучности и дальности стрельбы при сохранении выдающихся эксплуатационных качеств? Характеристики должны как минимум значительно превышать нынешние. Основные претензии к АК-74М – рассеивание при стрельбе очередями. Насколько новые модели превосходят АК-74М, какая у них кучность и дальность? Применение современных прицелов само собой разумеется, но почему не учитываются изменения в экипировке солдат вероятных противников? Взять наш "Ратник", бронежилет которого имеет пятый класс защиты. Аналогичная "кольчужка" есть и у натовских солдат. Потому надо закладывать возможность поражения на средних дистанциях защищенной бронежилетами живой силы противника, для чего необходимо создание не только нового автомата, но и специального патрона к нему. Работа не на один год, есть время более тщательно сформулировать требования к новой модели.

Может, имеет смысл еще раз рассмотреть систему Анатолия Барышева, которая проходила испытания в 80-х годах (конкурс "Абакан")? Она позволяет создавать оружие под патроны разных калибров. Барышев, как и Калашников, – конструктор-самоучка, но разработку АК-47 курировали специалисты-оружейники Центрального научно-исследовательского полигона стрелкового вооружения, где Михаил Тимофеевич работал в то время, которые оказали значительную помощь в расчетах и отладке опытных образцов. Имена их известны лишь узкому кругу специалистов. Возможно, следует выделить необходимое финансирование для доработки системы Барышева под новые требования к перспективному автомату.

Надо сказать и о снайперских винтовках. Здесь другая картина. В настоящее время в инициативном порядке конструкторским бюро Лобаевых сконструирован ряд сверхдальнобойных винтовок, которыми можно вооружать специальные снайперские группы, одной из задач которых является антиснайперская борьба. Существенный недостаток этих образцов – значительная стоимость и использование импортных патронов. СВД, стоящие на вооружении с 1963 года, пока устраивают военных, так как выпускаются серийно и находятся в составе подразделений, хотя для их замены предлагается ряд вновь разработанных изделий (СВ-98, Т5000, СК-16). Однако проблемой остается создание специальных снайперских патронов, не уступающих импортным, которые используются в винтовках фирм Lobaev Arms и "Орсис" (.408 Cheytac, .338 LM, .300 WM, .308W).

Борис Лозневой

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 39 (703) за 11 октября 2017 года