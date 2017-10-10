Хождение по рекам



Инженерная техника.

Источник: news24today.info Инженерная техника.Источник: news24today.info

Армии НАТО проигрывают "войну мостов"

За время гражданской войны в Сирии не осталось исправной инженерной техники и специалистов, поэтому, когда возникла необходимость, паромный парк пришлось перебрасывать из России. Наведение переправы через Евфрат в районе Дейр-эз-Зора заняло всего три дня с учетом доставки техники за несколько тысяч километров.

Разборный мост позволил сирийским военным продолжить успешное наступление, боевики запрещенного в России ИГ не успели закрепиться и подготовиться к обороне. Стоит вспомнить, что за время войны в Сирии и Ираке стороны неоднократно сталкивались с необходимостью форсирования рек и водоемов, но каждая такая преграда создавала наступающим серьезные проблемы и зачастую приводила к срыву операции. Выясняется, секретом наведения переправ ныне владеют считаные армии мира.

Пентагон в борьбе с пережитками

“Недостающие элементы советского понтонного парка американцам пришлось закупить из запасов чехословацкой армии”

В мире все последние годы развитие тактики инженерных войск и приданной им техники шло только в одном направлении: обезвреживание взрывных устройств. Еще в 2008-м в докладе о современных войнах и вооруженных конфликтах специалисты Пентагона заявили, что необходимость применения спецтехники для организации переправы весьма маловероятна. Однако этот тезис опровергнут опытом боев коалиции в Ираке и Сирии.

До начала 90-х СССР и НАТО уделяли пристальное внимание развитию техники, обеспечивавшей беспрепятственное движение войск в боевой обстановке. В арсеналы входили не только подвижные средства минирования и разминирования, но и различные машины, ускорявшие возведение полевых укреплений, помогавшие прокладывать дороги. Особое место занимали средства переправы. Страны НАТО и Варшавского договора готовились воевать на территории Германии, где множество рек, озер и рукотворных водоемов. Прогнозировавшийся театр боевых действий наложил свои требования и на бронетехнику. Советские БТР и БМП в обязательном порядке создавались плавающим, а их конструкция подразумевала минимальное время на подготовку к форсированию водных преград.

А понтонные парки входили в перечень приоритетных наземных целей для ВВС НАТО. В штабах Североатлантического союза планировали своеобразную "войну на мостах": перед наступающими силами ОВД уничтожаются переправы, и пока строятся новые, застрявшие на другом берегу войска подвергаются авиационным и артиллерийским ударам. Нанести потери инженерным подразделениям при такой тактике становилось весьма важным.

В первую очередь для борьбы с понтонными парками и создавались специальные противотранспортные мины. Ими снаряжались артиллерийские снаряды и ракеты систем залпового огня. Мощности забрасываемых таким образом на дороги мин хватало, чтобы сорвать колесо или перебить гусеницу у техники, транспортирующей понтонное имущество. Повреждения вроде и мелкие, но они могли серьезно замедлить прохождение колонн.

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С окончанием холодной войны в странах НАТО инженерная техника постепенно снималась с вооружения. Разработка новых изделий такого рода не велась. Инженерные части и подразделения сокращались.

В 2003 году в ходе вторжения в Ирак Пентагон отказался от использования понтонных парков, хотя по планам наступления предстояло форсировать несколько крупных рек. Вместо этого войска должны были решительно продвигаться вперед, не допуская подрыва мостов. Специально для захвата переправ планировались рейды разведывательных подразделений и отрядов специального назначения.

Фото: kleinburd.ru

А вот британские союзники решили не рисковать. В состав их сил вошло несколько понтонных парков и подразделений с тяжелой инженерной техникой. Все это имущество пригодилось при боях в Басре и форсировании рек.

По окончании активной фазы конфликта представители Центрального командования, отвечавшего за планирование и проведение операций, заявляли, что им были предприняты радикальные меры повышения маневренности войск. Отказ от инженерной и переправочной техники стал одним из таких решений. Утверждалось, что оно полностью оправдало себя.

Фото: news24today.info

Однако спустя несколько лет американское военное ведомство выпустило несколько научных работ, в которых эксперты разобрали все аспекты вторжения в Ирак в 2003-м. И отказ от спецтехники уже выглядел несколько иначе. Фактически на тот момент в армии США не было достаточно подготовленных инженерных частей и подразделений. Поэтому именно их отсутствие, а не только желание поддерживать высокий темп наступления, заставило коалицию заранее захватить мосты.

По той же причине они, как и дорожные развязки, были исключены из списка целей для американской авиации. Оперативно восстановить такие объекты при отсутствии сильных инженерных подразделений невозможно.

Но несмотря на выводы экспертов, и в 2008 году Пентагон продолжал утверждать, что переправочные средства – пережитки холодной войны, а главная задача инженерных подразделений – борьба с самодельными взрывными устройствами.

Секретное оружие русских

В отличие от НАТО и США российские военные не считали, что с инженерной техникой и переправочными средствами пора прощаться. Опыт боевых действий в Чечне подтвердил такие выводы. В конце 80-х было разработано большое количество уникальных образцов различных инженерных машин, понтонных парков и другого имущества. Главной проблемой стало отсутствие денег для закупки такой техники.

Фото: google.com

У нас неоднократно проводились учения, в которых отрабатывалось применение инженерных войск в ходе локальных конфликтов. Использовалась техника и понтонные парки как для ведения боевых действий, так и для форсирования рек. С начала 2000-х разработана основательная методическая база, освоены новые тактические приемы.

Большим подспорьем для ВС РФ стало принятие на вооружение новейшего понтонного парка ПП-2005М. В его состав входит более 40 машин. Они перевозят не только секции переправы, но и специальные катера. Из стандартного комплекта можно собрать мост длиной более 250 метров и грузоподъемностью 120 тонн. При этом непосредственная работа по наведению занимает примерно час. По своим характеристикам и техническим решениям этот понтонный парк лучший в мире.

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Именно своевременно задействованный ПП-2005М позволил сирийским силам форсировать Евфрат. А с недавних пор российская инженерная техника привлекает пристальное внимание зарубежных заказчиков.

После нас – хоть понтон

В декабре прошлого года во время штурма Мосула отряды ИГ эффективно воспользовались естественным препятствием на пути иракских войск – рекой Тигр. Отставив под контролем несколько переправ, боевики ликвидировали остальные. Первоначально планировалось, что войска коалиции отобьют объекты у ИГ, но противник эффективно оборонялся, а по мостам шло подкрепление. Поэтому их пришлось разбомбить. Это ослабило оборонительные возможности джихадистов, но и наступающим создало много проблем. И американцы были вынуждены вспоминать советский опыт.

Фото: news24today.info

Еще со времен ирано-иракской войны в арсенале Багдада имелись советские понтонные парки ПМП, к 2016 году они частично сохранились. Американские военные инженеры срочно приступили к их восстановлению, закупив недостающие элементы из запасов, оставшихся от чехословацкой армии. Тягачи HEMTT доставили ПМП в район Тигра.

Появление понтонеров стало полной неожиданностью для отрядов ИГ. Правда, боевики быстро пришли в себя и попытались оказать противодействие, начав минометные обстрелы и даже удары беспилотниками. Это серьезно замедлило переправу иракских войск, но остановить наступление не смогло – подразделения танковой дивизии ВС Ирака сумели перейти на другой берег Тигра. Хотя невысокая скорость возведения переправ и переброски техники позволила джихадистам отойти и подготовить новые оборонительные позиции.

vpk-news.ru

Подобная ситуация сложилась и в Сирии, в районе Ракки. Сюда перебросить понтонные парки из Ирака американские военные не смогли, и проблему переправ решали рейды "рейнджеров". Используя поддержку вертолетов и действуя на бронемашинах Stryker, бойцы 3-го батальона 75-го полка смогли в упорных боях отбить и удержать несколько переправ, которые стали ключевым элементом наступления курдских сил. Но при наличии переправочной техники, отмечают западные эксперты, американские подразделения и отряды курдов могли бы просто обходить позиции противника и переправляться там, где удобнее.

Фото: wsjournal.ru

Бои в Сирии и Ираке опровергли тезис о смерти инженерной техники. Современным вооруженным силам, как и тридцать лет назад, нужно разнообразное инженерное имущество, в том числе и понтонные парки.

Наши военные справились с возведением моста через Евфрат за три дня, и это с учетом переброски техники из России и совершения марша почти через всю Сирию. Боевики также активно мешали наведению моста – были и минометные обстрелы, и удары беспилотников. Но высокая скорость возведения переправы не позволила игиловцам закрепиться и создать оборону. Подчеркнем, что ПП-2005М в полном составе был переброшен за тысячи километров только силами военно-транспортной авиации. Это наглядная демонстрация уникальной мобильности парка.

Фото: bmpd.livejournal.com

На форуме "Армия-2017" российская инженерная техника вызвала пристальный интерес иностранных военных специалистов. Оценивались ее стоимость, производительность и возможности. Сейчас же, когда ПП-2005М показал уникальную маневренность, производительность и надежность,российская техника инженерных войск может стать достаточно ходовым продуктом на рынке вооружений.

Павел Иванов

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 39 (703) за 11 октября 2017 года