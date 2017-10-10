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«Ансат»: простой и легкий на подъем

11.10.2017 Ростех 132 0
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Вертолет "Ансат" с медицинским модулем
Переданный ЗАО "Русские Вертолетные Системы" (РВС) второй вертолет «Ансат» с медицинским модулем (регистрационный номер RA-20009, предположительный серийный номер 33077), построенный по контракту 2016 года АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) с АО "Вертолеты России". Хелипарк Подушкино (Московская область), 02.09.2017 .
Источник: Ассоциация вертолетной индустрии

Вертолет отличается самой большой кабиной в классе и возможностью быстрой трансформации салона

«Ансат» спроектирован как многофункциональный вертолет. Эта машина способна легко менять свое назначение с помощью быстросъемного оборудования – от доставки грузов и перевозки пассажиров до поисково-спасательных операций и экстренной медицинской помощи. Благодаря своей универсальности сегодня «Ансат» вызывает большой интерес у эксплуатантов как в России, так и за рубежом.


«Ансат» переводится с татарского языка как «легкий, простой». И действительно, этот вертолет достаточно неприхотлив в обслуживании и управляется одним пилотом. Приборное оборудование включает цифровые дисплеи, на которых отображаются режимы работы силовой установки и систем вертолета. Это сокращает количество необходимых приборов и, соответственно, улучшает контроль летчика за машиной. Кроме того, на «Ансате» установлен современный пилотажно-навигационный комплекс, обеспечивающий пилотирование в автоматическом и ручном режимах управления в простых и сложных метеоусловиях.


«Ансат» развивает максимальную скорость 275 км/ч и способен совершать перелет на расстояние свыше 500 км. С помощью быстросъемного оборудования многоцелевой «Ансат» может быть оперативно переоснащен для выполнения различных задач. Вертолет используется для перевозки грузов и пассажиров, а также в санитарном, поисково-спасательном, патрульном вариантах.


Вертолет «Ансат».
Источник: Ростех

Транспортная версия «Ансата» предназначена для перевозки грузов как внутри кабины, так и на внешней подвеске. Грузоподъемность вертолета в этой модификации составляет 1300 килограммов (внутри салона).


Широкая сдвижная дверь и большой объем салона позволяют с комфортом перевозить до восьми пассажиров. Машина получила право на осуществление коммерческих пассажирских перевозок в конце 2014 года. А спустя год вертолет «Ансат» сертифицирован в VIP-версии – вариант исполнения пассажирской кабины «Салон» и применение системы кондиционирования воздуха. Большой салон позволяет разместить пять посадочных мест, а также шкаф для одежды и полноценное багажное отделение со встроенным мини-баром. Пассажирская кабина оборудована системами вентиляции и кондиционирования воздуха с индивидуальными точками обдува и освещения, креслами с подлокотниками, амортизирующими вибрацию. Кроме того, для удобства пассажиров установлены авиагарнитуры с активным шумоподавлением.


Медицинская модификация позволяет «Ансату» полноценно выполнять функцию «летающей скорой помощи». Оснащенный медицинским модулем, «Ансат» предназначается для экстренной эвакуации и транспортировки. Оборудование на борту позволяет проводить непрерывный мониторинг состояния пострадавшего, поддерживать его жизнь и проводить интенсивную терапию. Бортовой набор медицинского оборудования «Ансата» соответствует самым современным мировым стандартам.


«Ансат» в полицейской модификации создавался в рамках программы «Полицейский вертолет» по техническому заданию силовых ведомств России и предназначен для выполнения патрульных и спасательных операций, оказания помощи при чрезвычайных ситуациях и экологических катастрофах.


Полицейский «Ансат» оснащен платформами для транспортировки группы специального назначения от четырех до шести человек, а также оборудованием для десантирования. Оптико-электронная система вертолета способна производить обзор местности с определенной высоты, позволяет «читать» номера машин и различать людей, осуществлять передачу данных в режиме реального времени на наземный индикатор командного пункта с дальностью действия до 5 км. На полицейскую версию «Ансата» также установлены управляемый прожектор, обеспечивающий подсветку цели в ночное время суток, и внешнее громкоговорящее устройство для подачи голосовых команд и оповещения населения.
10.10.2017
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принадлежат Ростех
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Страны
Россия
Продукция
Ансат
Проекты
Медицина

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