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ОДК расширяет сотрудничество со стартапами в технологической сфере

11.10.2017 Ростех 93 0
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ОДК
Логотип Объединенной двигателестроительной корпорации.
Источник: http://www.uk-odk.ru/

Корпорация выступает индустриальным партнером трека TechNet GenerationS

Генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Юрий Шмотин представил основные направления взаимодействия холдинга с малыми инновационными компаниями, вузами и стартапами.


Выступление генерального конструктора состоялось в рамках встречи разработчиков проектов в сфере передовых производственных технологий с представителями команды трека TechNet крупнейшего стартап-акселератора GenerationS, а также индустриального партнера трека – рыбинского предприятия ПАО «ОДК – Сатурн».


«Мы готовы идти навстречу инновационному развитию. Один из таких шагов – встречи с молодыми инноваторами на площадке крупнейшего стартап-акселератора России GenerationS. Мы планируем посетить профильные российские вузы и заключить с ними соответствующие соглашения о сотрудничестве по данной теме», – заявил Юрий Шмотин.


Генконструктор также обозначил основные направления технологического развития ОДК, в частности, аддитивные технологии, которые позволяют применить новый подход по созданию формы, сократить количество деталей и стоимость двигателя, а также композиционные материалы, качественно изменяющие конструкцию двигателей. Среди ключевых направлений развития корпорации также были выделены «более электрические» двигатели и суперкомпьютерные технологии, позволяющие выйти на новый уровень аналитического проектирования.


Во встрече в Самаре приняли участие студенты из различных университетов города, несколько команд презентовали свои проекты в сфере передовых производственных технологий. Перед питч-сессией с лекцией «Умная фабрика, от идеи до создания» выступил директор по инновационному развитию «ОДК – Сатурн» Дмитрий Иванов. Представитель команды трека TechNet Олег Мальсагов провел мастер-класс «Хотят, но не всегда могут: проблема внедрения инноваций на промышленных предприятиях. Кто прав? Кто виноват?». Спикеры представили участникам основные направления трека TechNet и этапы акселерационной программы.


Разработчиков лучших решений в сфере передовых производственных технологий, таких как аддитивные технологии, индустриальный интернет, сенсорика, робототехника и CNC-технологии, пригласили принять участие в корпоративном акселераторе TechNet GenerationS. По результатам последующего отбора и акселерационной программы лучшие проекты смогут получить поддержку в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ), протестировать и внедрить свою разработку в производство, войти в реестр проектов Технет НТИ, а также побороться за призовой фонд трека.


Трек TechNet ставит своей целью поиск лучших решений в сфере передовых производственных технологий. TechNet GenerationS проводится в сотрудничестве с индустриальным партнером «ОДК – Сатурн» с 2016 года. Инвестиционным партнером трека выступает «РТ-Развитие бизнеса».
09.10.2017
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