Режим обновления арсенала Отечества



Николай Паршин.

Источник: Vamto.net Николай Паршин.Источник: Vamto.net

Это уникальное в своём роде учреждение определяет стратегию развития русского оружия, его массового производства и снабжения им войск

440 лет назад – 10 октября 1577 года – для организованного изготовления огнестрельного оружия и снабжения им войск появился центральный артиллерийский орган – «Пушечный приказ». Шло время, менялись его названия, однако задачи, им решаемые, в основном оставались неизменными. О том, как шло становление современного Главного ракетно-артиллерийского управления, о его весомом вкладе в Победу в годы Великой Отечественной войны и о перспективах развития в свете масштабной модернизации и перевооружения, происходящих в Вооружённых Силах сегодня, «Красной звезде» рассказывает начальник Главного ракетно-артиллерийского управления генерал-лейтенант Николай Парин.

– Николай Михайлович, такое важное управление, которое скрывается сегодня за аббревиатурой ГРАУ, оказывается, ведёт свою историю аж с 1577 года, от «Пушечного приказа». Если заглядывать так глубоко в историю, то рассказ об этом займёт не одну газетную полосу. Известна другая – менее скромная, но тоже юбилейная дата, связанная с историей управления, которое вы возглавляете…

– Жизнь и боевая практика в середине XIX века подсказывали необходимость создания единого центрального органа управления, который бы комплексно решал вопросы, связанные с производством вооружения и боеприпасов, снабжением ими войск, развитием артиллерийской науки, подготовкой научных и командных кадров. И таким центром 155 лет назад стало Главное артиллерийское управление (ГАУ). С момента своего образования в декабре 1862 года и до сегодняшних дней именно оно определяет стратегию научной и технической политики в области вооружения отечественной армии.

С образованием ГАУ в истории артиллерии начался качественно новый этап, ознаменованный коренными преобразованиями во всех её отраслях. Особенно ярко это проявилось в Великую Отечественную войну. О масштабах труда работников ГАУ, силами которых в этот период была осуществлена поставка войскам 150 тысяч вагонов вооружения, артиллерийских приборов и имущества, более 450 тысяч вагонов боеприпасов, сами за себя говорят эти коллосальные цифры.

В послевоенные годы на Главное артиллерийское управление легли новые задачи, пришедшие вместе с мирным временем. Его арсеналы и базы осуществляли приём значительного количества вооружения и боеприпасов от расформированных частей, их ремонт и размещение на длительное хранение.

А 19 ноября 1960 года, учитывая, что Советская Армия стала оснащаться ракетным вооружением, ГАУ было преобразовано в Главное ракетно-артиллерийское управление.

За последние 5 лет в войска было поставлено более 3,7 тыс. единиц современных образцов вооружения, что позволило провести перевооружение более 50 воинских формирований

– Что изменилось с тех пор?

– В настоящее время система ракетно-технического и артиллерийско-технического обеспечения, интегрированная в общую систему материально–технического обеспечения Вооружённых Сил, является неотъемлемой частью оборонного потенциала государства и связующим звеном между экономикой страны и непосредственно войсками, потребляющими производимую продукцию, и представляет собой слаженный, эффективно действующий механизм, который решает целый комплекс задач.

Основные направления его деятельности на сегодняшний день – это переоснащение Вооружённых Сил современными образцами ракетно-артиллерийского вооружения и поддержание их в исправном состоянии, создание необходимых запасов вооружения, ракет и боеприпасов, военно-технического имущества, подготовка мест для их хранения. Это далеко не весь перечень задач, возложенных сегодня на эту службу.

Учитывая возросшие требования к обеспечению национальной безопасности, изменение форм и методов применения войск (сил), переход к перспективному ракетно-артиллерийскому вооружению и повышение его боевой мощи, ГРАУ продолжает активно совершенствовать систему ракетно-технического и артиллерийско-технического обеспечения и в целом свою деятельность.

– А если перевести результаты работы на язык цифр, с какими успехами Главное ракетно-артиллерийское управление подходит к юбилейной дате?

– Безусловно, за последние 5 лет был выполнен большой объём работы. Посудите сами, в рамках переоснащения на современные образцы ракетно-артиллерийского вооружения в период с 2012 по 2017 год в войска было поставлено более 3,7 тыс. единиц современных образцов вооружения, что позволило провести перевооружение более 50 воинских формирований. Совместно с научными учреждениями и предприятиями промышленности делается всё возможное, чтобы в Вооружённые Силы современные образцы поступили как можно быстрее.

Стоит отметить, что развивается и производственная база на арсеналах, в результате чего возможности цехов по ремонту боеприпасов увеличены более чем в 1,5 раза. Одновременно ведётся работа по улучшению условий хранения вооружения, ракет и боеприпасов – строятся новые хранилища с инфраструктурой, оптимизируется состав объектов хранения, на арсеналы поступают новая пожарная техника, средства погрузки и механизации.

Значительно усовершенствована нормативная правовая база по организации ракетно-технического и артиллерийско-технического обеспечения, переизданию подверглись практически все основополагающие документы.

– А что можете сказать о перспективных разработках, которые ведутся в сфере ракетно-артиллерийского вооружения?

– В настоящее время как раз завершается работа над одним из таких образцов. Это перспективный радиолокационный комплекс разведки огневых позиций артиллерии противника и корректировки огня своей артиллерии «Ястреб-АВ», который по своим тактико-техническим характеристикам в разы превосходит имеющиеся как у нас, так у и армий иностранных государств аналоги. Принятие на вооружение данного комплекса позволит значительно повысить эффективность применения своей артиллерии и ведения контрбатарейной борьбы.

– Залог высоких результатов – грамотные специалисты. Нет ли в них дефицита, как ведётся сегодня их подготовка?

– Действительно, как вы правильно заметили, возможности частей и организаций ракетно-технического и артиллерийско-технического обеспечения во многом зависят от умений и навыков личного состава по эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения. Впервые удалось сосредоточить подготовку специалистов ракетно-технического и артиллерийско-технического обеспечения с высшим (инженер), средним (техник) и начальным (мастер) уровнями образования в одном вузе – филиале Военной академии материально-технического обеспечения (г. Пенза). В результате полный цикл подготовки специалистов состоит из чередующихся этапов обучения по соответствующим программам и дальнейшей службы на должностях в соответствии с полученным образованием.

Таким образом, сегодня созданная система ракетно-технического и артиллерийско-технического обеспечения, основанная на приобретённом и накопленном опыте за многие годы плодотворной деятельности Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны, позволяет быть уверенным, что и в дальнейшей своей деятельности вопросы обороноспособности страны будут решаться им на высоком уровне.

Юлия Козак