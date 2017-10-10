Окололунную станцию могут оборудовать взлетно-посадочными аппаратами



Лунный закат с борта Международной космической станции.

Источник: © Фото : Роскосмос/Фёдор Юрчихин Лунный закат с борта Международной космической станции.Источник: © Фото : Роскосмос/Фёдор Юрчихин

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Международная окололунная орбитальная станция может состоять из посещаемого комплекса и пристыковываемых к нему автоматических модулей для посадки на поверхность Луны до тех пор, пока не будут разработаны аппараты, которые смогут безопасно доставлять и забирать человека с естественного спутника Земли, считает руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

Ранее глава "Роскосмоса" Игорь Комаров заявил о достигнутой с США договоренности по созданию новой космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны, начиная с 2024 года. Россия должна создать от одного до трех модулей и разработать стандарты для универсального стыковочного механизма для разных типов кораблей. В проекте могут принять участие и страны БРИКС.

"Мы думаем, что это может быть некий интегрированный проект, где пилотируемые корабли работают вместе с автоматическими станциями на низкой окололунной орбите", - сказал ученый.

При этом он отметил, что подобные проекты существуют только в рамках концепций среди российских ученых. Подробное обсуждение архитектуры будущей окололунной станции еще не началось. "Но даже у нас это тоже пока что рассматривается в предварительном плане. Конкретно мы начнем говорить, когда у нас появится наш российский пилотируемы лунный аппарат, на котором можно будет летать на окололунную орбиту", - уточнил руководитель отдела.

По словам Митрофанова, космический комплекс на орбите Луны может состоять из посещаемой станции, к которой пристыкован один или несколько взлетно-посадочных аппаратов. Такие аппараты смогут прилуняться в различных точках, проводить исследования и самостоятельно возвращаться в состав орбитального комплекса. Космонавты и астронавты будут обслуживать их, заправлять топливом для обеспечения следующих посадок, готовить научную аппаратуру к следующим миссиям на поверхности, а также обрабатывать полученные данные и изучать собранные образцы грунта.

По мнению Митрофанова, с появлением пилотируемых посадочных лунных кораблей исследование Луны с помощью роботов не должно прекратиться.

"Я думаю, что и дальше стратегически, когда люди научатся летать на Луну, уже будут экспедиции на Луне, все равно автоматы будут активно участвовать, потому что это будет помощь, поддержка, специальные средства, которые будут обеспечивать работу астронавтов и космонавтов", - добавил ученый.