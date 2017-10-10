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Россия и Суринам готовятся подписать соглашение о военном сотрудничестве

11.10.2017 РИА Новости 183 0
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Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия и южноамериканское государство Суринам готовятся подписать соглашение о военном сотрудничестве, а также договор о безвизовых поездках, заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"Подписан договор об основах отношений, близко к завершению соглашение о безвизовых поездках для граждан и, после того, как мы подпишем его с Суринамом, вся Южная Америка станет безвизовой для российских граждан… Соглашение о военном сотрудничестве тоже готово, и коллеги из министерства обороны готовы его подписать в ближайшее время", - сказал Щетинин, выступая на заседании комитета по международным делам в Госдуме.

Дипломат отметил, что Суринам в последние два года сделал "серьёзный рывок для развития отношений с Россией". В настоящее время, по его словам, развиваются проекты в сфере малого и среднего бизнеса.

Щетинин также сообщил, что "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД РФ Сергей Лавров провёл краткую встречу со своей коллегой из Суринам Ялдыз Деборой Поллак-Бейгл.

"В конце октября мы примем ее с визитом здесь, в Москве", - добавил дипломат.
10.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Суринам
США
Компании
ООН
Персоны
Лавров Сергей

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