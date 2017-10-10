Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Лавров: адаптацию системы ПВО СНГ к обороне в космосе планируется завершить к 2025 году

11.10.2017 ТАСС 99 0
0
Понравилась новость?
 0
Сергей Лавров. Архивное фото
Сергей Лавров. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

Решение об основных направлениях адаптации принято в рамках сотрудничества в военной сфере, отметил министр иностранных дел РФ

СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Процесс адаптации объединенной системы ПВО стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) к решению задач воздушно-космической обороны планируется завершить к 2025 году. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета глав МИД стран СНГ.

"В рамках сотрудничества в военной сфере принято решение об основных направлениях адаптации нынешней объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ к решению задач воздушно-космической обороны. Идет речь о том, чтобы эту работу завершить к 2025 году", - сказал он.

Кроме того, отметил глава МИД РФ, было одобрено два важных документа в сфере безопасности. "В фокусе нашего внимания был ряд вопросов сотрудничества в сфере безопасности, одобрено два важных документа - концепция сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и противодействия финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также концепция по противодействию коррупции", - сообщил он.
10.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Лавров Сергей

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.10 04:17
  • 3873
Оценка Советского периода в истории России.
  • 11.10 02:33
  • 2
С прицелом на бронежилет
  • 11.10 02:04
  • 34
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 11.10 01:58
  • 1
Под ружьё по первому зову
  • 11.10 01:34
  • 1
СМИ: Британия на случай войны с КНДР пустит в ход свой новый авианосец
  • 11.10 00:15
  • 10
Автомат-трансформер и броня из керамики: как снаряжен российский пехотинец
  • 10.10 23:02
  • 35
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 10.10 22:24
  • 1
Рогозин заявил о недопустимости ослабления позиций России в Мировом океане
  • 10.10 22:22
  • 57
Под командованием генсека
  • 10.10 21:46
  • 52
Т-90: 25 лет в строю и вне конкуренции
  • 10.10 21:28
  • 15
Алексей Рогозин: «Не надо ждать серийный заказ, качество нужно обеспечивать уже сегодня»
  • 10.10 21:21
  • 105
"Роскосмос" начнет поиски русских Илонов Масков
  • 10.10 19:41
  • 1
Первая ступень Falcon 9 вернулась на плавучую баржу после запуска спутников
  • 10.10 19:33
  • 1
Более 140 единиц вооружения поступили в сентябре в войска на западе России
  • 10.10 19:30
  • 3
"Буратино" и "Триумф" беспокоят Пентагон
другие обсуждаемые темы