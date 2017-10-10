Рогозин рассчитывает на российский бизнес в восстановлении экономики Сирии



Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин на 10-м заседании российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Сочи. 10 октября 2017.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин на 10-м заседании российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Сочи. 10 октября 2017.Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

КРАСНАЯ ПОЛЯНА (Сочи), 10 окт - РИА Новости. РФ рассчитывает, что отечественные бизнесмены примут участие в восстановлении сирийской экономики, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин на заседании российско-сирийской межправительственной комиссии.

"Сейчас мы констатируем, что наступает время экономического восстановления, рассчитываем, что российские бизнесмены примут в этом процессе самое деятельное участие", - сказал Рогозин.

Он рассказал, что на встрече с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом, который является сопредседателем межправкомиссии, обсуждались ключевые вопросы восстановления Сирии, практически по всем аспектам достигнуто понимание.

Рогозин также сообщил, что между Россией и Сирией подписан протокол об организации обмена таможенной информацией о товарах и транспортных средствах. "Создание эффективной нормативной базы таможенного регулирования нам позволит устранить административные барьеры в торговле и значительно увеличить ее объем", - добавил вице-премьер.

В сентябре посол Сирии в РФ Рияд Хаддад заявил, что президент страны Башар Асад дал распоряжение оказывать всяческое содействие и создать преференции российским бизнесменам при ведении бизнеса в САР. По его словам, Россия и другие страны, помогавшие Сирии в войне с терроризмом, "имеют право быть первыми" в восстановлении экономики страны. По оценке посла, сейчас Сирия начинает переходить от боевых действий к восстановлению.