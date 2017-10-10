Кибервойна между США и Россией маловероятна, заявил глава Group-IB
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Генеральный директор, основатель компании Group-IB Илья Сачков. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Кибервойна между США и Россией маловероятна, поскольку всем должно быть очевидно, что она приведет к страшным последствиям, заявил глава Group-IB Илья Сачков.
"Я надеюсь, что все страны понимают, что кибервойна приведет к страшным результатам. Я считаю, что Россия и США не начнут ее, так как это обернется катастрофой… Я не верю в развитие кибервойны с участием России, это приведет к серьезной войне, к настоящей войне, грубо говоря", - сказал он на пресс-конференции в рамках CyberCrimeCon/17.
Сачков отметил, что продукты становятся безопасными от хакеров за счет своей низкой востребованности: если продукт выпущен в маленьком объеме и не популярен, то он вряд ли станет целью кибератаки. "Импортозамещение не повышает безопасность", - добавил он.
Group-IB - российская компания, специализирующаяся на предотвращении и расследовании киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий.
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10.10.2017
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