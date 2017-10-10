Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Экипировка "Ратник" получит часы, способные работать после ядерного взрыва

11.10.2017 РИА Новости 197 0
0
Понравилась новость?
 +1
Армейские часы «Ратник»
Армейские часы для боевого снаряжения экипировки «Ратник».
Источник: Ростех

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Часы, способные бесперебойно работать при воздействии средств радиоэлектронной борьбы, а также электромагнитных импульсов, образующихся при ядерном взрыве, войдут в состав российской военной экипировки "Ратник", сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех".

"Часы, которые мы включили в экипировку "Ратник", сохраняют свои характеристики при воздействии солнечной радиации и электромагнитных импульсов, например, при ядерном взрыве. Если военнослужащий окажется под воздействием электромагнитного удара атомной бомбы, часы продолжат работать без сбоев", - заявил главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Олег Фаустов.

Часы оснащены механизмом с автоподзаводом, они быстро и точно определяют время в сложных климатических (от -40°С до +50°С) и эксплуатационных условиях, у них есть модификация, с которой можно плавать в воде. Общий вес часов с браслетом не превышает 100 граммов, срок их службы - не менее десяти лет.

Ранее гендиректор ЦНИИточмаш Дмитрий Семизоров сообщил, что экипировка "Ратник" успешно прошла боевую эксплуатацию в Сирии, причем ни один из ее защитных элементов не был поражен.

Серийные поставки "Ратника" второго поколения в Вооруженные силы начались в этом году. Комплект экипировки "солдата будущего" объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи - около 10 различных подсистем. Он предназначен для действий в разных климатических условиях в любое время суток.

Сейчас идет научно-исследовательская работа по экипировке третьего поколения ("Ратник-3"). В ее составе будут шлем с интегрированной системой управления, боевой экзоскелет, противоминная обувь и другие элементы.


Экипировка солдата будущего "Ратник".
Источник: Инфографика РИА Новости
10.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
Ядерный щит
ЯО

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.10 04:17
  • 3873
Оценка Советского периода в истории России.
  • 11.10 02:33
  • 2
С прицелом на бронежилет
  • 11.10 02:04
  • 34
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 11.10 01:58
  • 1
Под ружьё по первому зову
  • 11.10 01:34
  • 1
СМИ: Британия на случай войны с КНДР пустит в ход свой новый авианосец
  • 11.10 00:15
  • 10
Автомат-трансформер и броня из керамики: как снаряжен российский пехотинец
  • 10.10 23:02
  • 35
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 10.10 22:24
  • 1
Рогозин заявил о недопустимости ослабления позиций России в Мировом океане
  • 10.10 22:22
  • 57
Под командованием генсека
  • 10.10 21:46
  • 52
Т-90: 25 лет в строю и вне конкуренции
  • 10.10 21:28
  • 15
Алексей Рогозин: «Не надо ждать серийный заказ, качество нужно обеспечивать уже сегодня»
  • 10.10 21:21
  • 105
"Роскосмос" начнет поиски русских Илонов Масков
  • 10.10 19:41
  • 1
Первая ступень Falcon 9 вернулась на плавучую баржу после запуска спутников
  • 10.10 19:33
  • 1
Более 140 единиц вооружения поступили в сентябре в войска на западе России
  • 10.10 19:30
  • 3
"Буратино" и "Триумф" беспокоят Пентагон
другие обсуждаемые темы