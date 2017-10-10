Экипировка "Ратник" получит часы, способные работать после ядерного взрыва
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Армейские часы для боевого снаряжения экипировки «Ратник».
Источник: Ростех
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Часы, способные бесперебойно работать при воздействии средств радиоэлектронной борьбы, а также электромагнитных импульсов, образующихся при ядерном взрыве, войдут в состав российской военной экипировки "Ратник", сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех".
"Часы, которые мы включили в экипировку "Ратник", сохраняют свои характеристики при воздействии солнечной радиации и электромагнитных импульсов, например, при ядерном взрыве. Если военнослужащий окажется под воздействием электромагнитного удара атомной бомбы, часы продолжат работать без сбоев", - заявил главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Олег Фаустов.
Часы оснащены механизмом с автоподзаводом, они быстро и точно определяют время в сложных климатических (от -40°С до +50°С) и эксплуатационных условиях, у них есть модификация, с которой можно плавать в воде. Общий вес часов с браслетом не превышает 100 граммов, срок их службы - не менее десяти лет.
Ранее гендиректор ЦНИИточмаш Дмитрий Семизоров сообщил, что экипировка "Ратник" успешно прошла боевую эксплуатацию в Сирии, причем ни один из ее защитных элементов не был поражен.
Серийные поставки "Ратника" второго поколения в Вооруженные силы начались в этом году. Комплект экипировки "солдата будущего" объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи - около 10 различных подсистем. Он предназначен для действий в разных климатических условиях в любое время суток.
Сейчас идет научно-исследовательская работа по экипировке третьего поколения ("Ратник-3"). В ее составе будут шлем с интегрированной системой управления, боевой экзоскелет, противоминная обувь и другие элементы.
|Экипировка солдата будущего "Ратник".
|Источник: Инфографика РИА Новости
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10.10.2017
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