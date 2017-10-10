Эксперт оценил ядерные технологии КНДР



Проверка водородной бомбы малой мощности в КНДР.

Источник: © AFP 2017 / Sam Yeh Проверка водородной бомбы малой мощности в КНДР.Источник: © AFP 2017 / Sam Yeh

ПАРИЖ, 10 окт - РИА Новости. Северная Корея, скорее всего, уже овладела технологиями создания ракет с ядерным зарядом, сообщил журналистам в кулуарах Международного люксембургского форума по недопущению ядерной катастрофы бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник в отставке Виктор Есин.

Юбилейная конференция с участием ведущих мировых экспертов проходит 9-10 октября в Париже. Основное внимание уделено вопросам соблюдения режима ядерного нераспространения, анализу угроз "ядерного" терроризма и ключевым региональным проблемам нераспространения, включая Северную Корею, Иран и Пакистан.

"Северная Корея, видимо, уже овладела технологией создания ядерной головной части, ее точная масса не известна, но считается, что это одна тонна. Такая неотделяемая моноблочная ядерная головная часть уже может использоваться для установки на ракетах "Хвасон-7" или "Нодон-1", - полагает эксперт.

По мнению Есина, можно предполагать, что КНДР стремится и к созданию миниатюризированной головной части для ракет.

"В перспективе такая ядерная головная часть будет устанавливаться на ракетах "Хвасон-12", которые являются ракетами средней дальности, а затем в перспективе на ракете "Хвасон-14". Применительно к последней они продемонстрировали, что эта ракета обладает межконтинентальной дальностью", - уточнил эксперт.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Последний пуск баллистической ракеты в КНДР состоялся 15 сентября, несмотря на ужесточение санкций СБ ООН после проведенного Пхеньяном 3 сентября испытания термоядерного боезаряда. Во время этого испытания северокорейская ракета пролетела над Хоккайдо и упала в Тихом океане без каких-либо предупреждений со стороны Пхеньяна.