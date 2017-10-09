Списанная армада: военные эксперты сравнили флот США с японским авто



Крейсер USS Monterey класса Ticonderoga выполняет пуск ЗУР SM-2.

Источник: US Navy Крейсер USS Monterey класса Ticonderoga выполняет пуск ЗУР SM-2.Источник: US Navy

Военно-морские силы США в течение ближайших трех лет лишатся значительного числа вооружений – почти трети крейсеров, несущих знаменитую противоракетную систему "Иджис", но это лишь повод выбить деньги на модернизацию ВМС. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал сотрудник Центр анализа стратегий и технологий, капитан 2 ранга в запасе Максим Шеповаленко.

"Срок службы авианосца в США – 45-50 лет, крейсера и эсминца – 35-40 лет. То есть в ближайшие годы США придется массово списывать крейсера серии "Тикондерога", которые выпускались еще в прошлом веке. Они стали носителями знаменитой ракетной и противоракетной системы Штатов "Иджис", заявленной как лучшая мобильная версия в мире. Однако стратегически столь "крупные" потери американского флота малозаметны.

Американские крейсера можно сравнить с японскими автомобилями – можно до определенного момента их ремонтировать, но придет день, когда более рентабельным вариантом станет избавиться от старого экземпляра и купить новый. Стоит также учитывать, что стоимость выпуска одной единицы военной техники укладывается лишь в треть расходов на него, остальные 70% приходятся на содержание в ходе эксплуатации. Потому США вряд ли будут продлевать срок службы "Тикондерогов" – это просто бессмысленно", - отмечает специалист.

Американский военный портал Defense News проанализировал: к 2020 году ВМС США заметно ослабнут, поскольку срок службы "более трети всех кораблей" подойдет к концу. В ближайшие два года срок службы крейсеров Mobile Bay и Bunker Hill достигнет отметки в 35 лет, и корабли будут выведены из эксплуатации, а к 2026 году ВМС США лишатся еще 11 крейсеров. Аналитики портала пришли к выводу: США придется либо провести затратную модернизацию своего флота, либо отремонтировать корабли и продлить их срок службы, хотя их состояние уже неудовлетворительное.

"Крейсера типа "Тикондерога" изначально были неудачной серией – из-за конструктивной ошибки их мореходность оказалась существенно ограничена. Впоследствии им буквально забивали свинец в киль, чтобы крейсера могли более свободно передвигаться в открытом море. Де-факто эти корабли даже не могли пересечь Атлантику. Говорить при этом о них, как об удачных носителях американских мобильных систем ПРО не приходилось", - считает военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин.

"Тикондероги" против "Берков"

Иджис (от англ. aegis - эгида, мифический щит Зевса) - американская корабельная боевая информационно-управляющая система средств поражения. Она позволяет принимать и обрабатывать информацию с датчиков других кораблей и летательных аппаратов соединения и выдавать целеуказания на их пусковые установки. К настоящему времени "Иджис" используется ВМС США, ВМС Испании, Норвегии, Республики Корея, Австралии и Морскими силами самообороны Японии - в общей сложности ею оборудовано более 100 кораблей.

Паника вокруг списываемых крейсеров нацелена на финансовый результат в Конгрессе и Сенате

Серия крейсеров "Тикондерога" выпускалась с 1980 года и предназначалась для обеспечения возможности применения ракет-перехватчиков RIM-161 Standard Missile 3. Эти ракеты позволяют при помощи наведения с радара Иджис поражать заатмосферные цели на дистанции в 500 км и на высоте до 160 километров. Кроме того, каждый крейсер вооружается 26 крылатыми ракетами "Томагавк", способными нести ядерный заряд. Всего было построено 27 крейсеров "Тикондерога", сейчас в строю остаются 22.

"Взамен этим носителям в США сейчас развернута программа строительства эсминцев "Арли Берк", которые не имеют недостатков "Тикондероги", зато их боевая мощь повышена. Они также способны обеспечивать работу "Иджис", и активно оснащаются ею. На сегодняшний день таких эсминцев уже более 70, то есть они уже составляют грозную силу", - подчеркивает Дмитрий Литовкин.

"В США периодически заявляется о катастрофах с вооружением и бюджетированием то авиации, то флота, то других родов войск. "Берки" эффективно заменят "Тикондероги", боеспособности американской армии на море ничего не грозит. Однако поднимаемая вокруг нехватки денег истерия в очередной раз добьется от комитетов по вооруженным силам Конгресса и Сената пересмотра военных бюджетов, которые и без того огромные. Но с учетом, что США давно уже живет в долг, обычно такие пикировки дают военным ощутимые прибавки к финансированию", - заключает Максим Шеповаленко.

Максим Бут