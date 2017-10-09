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Турция и Украина заключили ряд контрактов в оборонной сфере

11.10.2017 РИА ФАН 117 0
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Эрдоган и Порошенко
Реджеп Эрдоган и Петр Порошенко.
Источник: www.dsnews.ua

Киев, 9 октября. Президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали ряд соглашений по итогам совместной встречи в Киеве, включая международные контракты в оборонной сфере, сообщает пресс-служба украинского президента.


«Украинская и турецкая стороны также подписали План действий по развитию двусторонних отношений между Украиной и Турцией на 2017–2019 годы», — сообщает пресс-служба Порошенко.


На брифинге по итогам шестого заседания Стратегического совета между Украиной и Турцией Порошенко сообщил журналистам, что, в частности, подписано двустороннее соглашение о защите инвестиций. Изменения коснулись пункта, помогающего избежать двойного налогообложения.


Помимо этого, были внесены изменения в соглашение о взаимном содействии и защите инвестиций между правительствами Украины и Турции.


Отмечается также, что стороны подписали «контракты между украинскими и турецкими компаниями в оборонной сфере».


Напомним, Эрдоган в понедельник находится с официальным визитом в Киеве, он провел встречу с украинским коллегой. На брифинге президент Турции заявил, в частности, что Анкара не признает Крым российским.


Олеся Волкова
09.10.2017
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Страны
Россия
Турция
Украина
Персоны
Эрдоган Реджеп

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