Турция и Украина заключили ряд контрактов в оборонной сфере
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Реджеп Эрдоган и Петр Порошенко.
Источник: www.dsnews.ua
Киев, 9 октября. Президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали ряд соглашений по итогам совместной встречи в Киеве, включая международные контракты в оборонной сфере, сообщает пресс-служба украинского президента.
«Украинская и турецкая стороны также подписали План действий по развитию двусторонних отношений между Украиной и Турцией на 2017–2019 годы», — сообщает пресс-служба Порошенко.
На брифинге по итогам шестого заседания Стратегического совета между Украиной и Турцией Порошенко сообщил журналистам, что, в частности, подписано двустороннее соглашение о защите инвестиций. Изменения коснулись пункта, помогающего избежать двойного налогообложения.
Помимо этого, были внесены изменения в соглашение о взаимном содействии и защите инвестиций между правительствами Украины и Турции.
Отмечается также, что стороны подписали «контракты между украинскими и турецкими компаниями в оборонной сфере».
Напомним, Эрдоган в понедельник находится с официальным визитом в Киеве, он провел встречу с украинским коллегой. На брифинге президент Турции заявил, в частности, что Анкара не признает Крым российским.
Олеся Волкова
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09.10.2017
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