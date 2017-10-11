СМИ: Британия на случай войны с КНДР пустит в ход свой новый авианосец
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Прибытие нового британского авианосца R 08 Queen Elizabeth в главную военно-морскую базу Королевского флота Портсмут 16.08.2017.
Источник: ВМС Великобритании и www.thetimes.co.uk
Британские власти не исключают возможности военных действий из-за конфликта с Северной Кореей. В этом случае страна готова отправить к Корейскому полуострову новый авианосец Queen Elizabeth.
Кроме того, пишет The Daily Mail, Лондон располагает для такого сценария эскадренными миноносцами типа 45 и фрегатами типа 23.
Авианосец Queen Elizabeth должен поступить на вооружение ВМС Великобритании только в 2020 году, но уже в конце нынешнего года будет введен в строй. Сейчас корабль проходит испытания.
Между тем южнокорейские власти пока не усматривают признаков подготовки КНДР к новым ядерным испытаниям. Как отмечают местные СМИ, Сеул «контролирует развитие ситуации».
Ранее СМИ сообщали, что Пхеньян 10 октября может провести новые ракетные пуски в честь 72-й годовщины Трудовой партии Кореи.
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10.10.2017
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