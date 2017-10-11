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СМИ: Британия на случай войны с КНДР пустит в ход свой новый авианосец

11.10.2017 Росбалт 160 1
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R 08 Queen Elizabeth
Прибытие нового британского авианосца R 08 Queen Elizabeth в главную военно-морскую базу Королевского флота Портсмут 16.08.2017.
Источник: ВМС Великобритании и www.thetimes.co.uk

Британские власти не исключают возможности военных действий из-за конфликта с Северной Кореей. В этом случае страна готова отправить к Корейскому полуострову новый авианосец Queen Elizabeth.


Кроме того, пишет The Daily Mail, Лондон располагает для такого сценария эскадренными миноносцами типа 45 и фрегатами типа 23.


Авианосец Queen Elizabeth должен поступить на вооружение ВМС Великобритании только в 2020 году, но уже в конце нынешнего года будет введен в строй. Сейчас корабль проходит испытания.


Между тем южнокорейские власти пока не усматривают признаков подготовки КНДР к новым ядерным испытаниям. Как отмечают местные СМИ, Сеул «контролирует развитие ситуации».


Ранее СМИ сообщали, что Пхеньян 10 октября может провести новые ракетные пуски в честь 72-й годовщины Трудовой партии Кореи.
10.10.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
КНДР
Южная Корея
Продукция
HMS Queen Elizabeth
Проекты
2020-й год
Type 45
Авианосец
Ядерный щит

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
hidrogenium66
119
№1
11.10.2017 01:34
Как будто у Великобритании нет флота кроме "Куин Элизабет".
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