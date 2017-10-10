В РЖД рассчитывают поднять тарифы на грузоперевозки



Источник: Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ Источник: Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Программа развития ОАО РЖД предусматривает рост тарифов

ОАО РЖД разработало проект долгосрочной программы развития (ДПР) до 2025 года, существенно превышающей по амбициозности предыдущий вариант. Монополия ждет роста выручки почти вдвое, а прибыли в 28–40 раз.

Но для этого государству придется гарантировать ОАО РЖД рост тарифа в 2018 году на 6%, а дальше до 2025 года по принципу "инфляция минус 0,1%". При этом бюджет мало что получит от монополии: девять лет она собирается платить дивиденды лишь по привилегированным акциям, доля которых в капитале всего 0,002%.

“Ъ” ознакомился с основными положениями проекта новой долгосрочной программы развития ОАО РЖД до 2025 года. Источник “Ъ” в монополии подтвердил актуальность этой версии, сообщив, что на днях текст планируют разослать в профильные ведомства. Официально в ОАО РЖД и Минэкономики ситуацию не комментируют, в Минтранс и ФАС документ пока не поступал.

Новый проект ДПР гораздо амбициознее прежнего, о котором “Ъ” писал 13 июня. Среднегодовой рост погрузки и грузооборота в базовом сценарии запланирован на 2,2% и 3,1% соответственно, в оптимистическом — 3,3% и 4,1%. В итоге к 2025 году погрузка в зависимости от сценария должна достичь 1,49–1,63 млрд тонн, грузооборот — 3,09–3,38 трлн тонно-километров. Речь, в частности, идет о том, чтобы возвращать на железную дорогу грузы, ушедшие на альтернативные виды транспорта.

Но для этого государству нужно гарантировать ОАО РЖД долгосрочный рост тарифов: на 4% плюс еще 2% инфраструктурной надбавки в 2018 году, а в 2019–2025 годы по принципу "инфляция минус 0,1%". Последний коэффициент, уточнил источник “Ъ” в ОАО РЖД, может быть скорректирован "по итогам обсуждения". Для закрепления гарантий ОАО РЖД может попросить установить тарифы постановлением правительства. При этом монополия не будет просить о дополнительных денежных вливаниях из бюджета по грузовым перевозкам.

Однако монополия хочет получить возможность давать увеличенные скидки — например, 50% для нефтяников — для привлечения высокодоходных грузов.

В результате, по оценкам ОАО РЖД, даже в базовом сценарии выручка к 2025 году вырастет в 1,8 раза, до 2,8 трлн руб., а EBITDA — в 2,4 раза, до 758 млрд руб. (в оптимистическом сценарии — до 939,6 млрд руб.). Прибыль же увеличится в 28 раз, до 184,3 млрд руб. (при благоприятной конъюнктуре — в 40 раз, до 262,8 млрд руб.). При этом ДПР построена из расчета направления всей прибыли на инвестиции и выплаты дивидендов только по привилегированным акциям, доля которых, уточняет собеседник “Ъ” в ОАО РЖД, существенно не вырастет с нынешних 0,002%.

Однако у экспертов планы ОАО РЖД вызывают вопросы. По мнению главы "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, непонятен источник прогнозов погрузки и грузооборота, ставших основой для индексации тарифов. Он считает цифры "заведомо нереалистичными" и противоречащими как тенденциям в грузообразующих отраслях (угольной, нефтяной и металлургической), так и на рынке железнодорожных перевозок и перевалки в портах, неизвестно учитываются ли международные грузоперевозки. По словам господина Бурмистрова, доли высокодоходных грузов заметно завышены, а угля — занижены. Источник “Ъ” в ОАО РЖД поясняет: прогноз погрузки построен на основании межотраслевого баланса, данных грузоотправителей и в части энергоносителей — Минэнерго. Один из крупных грузоотправителей говорит, что цифры "несколько высоковаты, но достижимы".

Также, по словам Михаила Бурмистрова, непонятен механизм повышения эффективности работы монополии: реформы фактически замораживаются, все крупнейшие инвестиционные проекты не обеспечивают улучшения финансовых показателей и только ведут к росту дефицита бюджета, приватизация дочерних компаний не планируется, инструменты привлечения грузов на железную дорогу и подходы к расчету экономического эффекта не описаны. В проекте ДПР предлагается лишь сохранение механизмов, которые уже привели ОАО РЖД к необходимости дополнительных тарифных решений на 50 млрд руб., соглашается собеседник “Ъ” в отрасли.

По его словам, "единственная неабстрактная величина в этом документе — высокая ставка индексации тарифа". При этом, добавляет собеседник “Ъ”, если ОАО РЖД рассчитывает бюджет исходя из эффективной индексации 6%, то номинальная должна составлять 8%. А этот вариант даже не рассматривается, подчеркивает он, уточняя, что монополия "так и не смогла обосновать необходимость дополнительных надбавок".

Собеседник “Ъ”, близкий к отрасли, не исключает, что чиновники будут просить ОАО РЖД пересмотреть основные показатели ДПР. Другой источник “Ъ” говорит, что при 6% индексации фактический рост составит 4% в силу того, что 2% индексации, полученные ОАО РЖД в этом году, в следующем будут изъяты из тарифной базы. При этом он высоко оценивает ДПР, отмечая, что монополия за пять лет уже снизила себестоимость грузовых перевозок на 26%, а в ДПР обещает сократить затраты еще на 11%, что пойдет на благо грузоотправителям.

Наталья Скорлыгина