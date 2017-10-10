"Алмаз-Антей" сдал в эксплуатацию новый ЦУП Московского центра управления воздушным движением



Управление воздушным движением.

Источник: Валерий Матыцин/ТАСС Управление воздушным движением.Источник: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС-АВН Новый Центр управления полетами (ЦУП) Московского центра автоматизированного управления воздушным движением (МЦ АУВД), сдан в эксплуатацию ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", сообщает пресс-служба концерна ВКО "Алмаз-Антей".

"В Московском укрупненном центре Единой системы организации воздушного движения РФ (ЕС ОрВД) введены в эксплуатацию в составе второго пускового комплекса нового ЦУП шесть основных комплексов и подсистем новой автоматизированной системы (АС) ОрВД. Таким образом, считается введенной в эксплуатацию АС ОрВД и ЦУП в целом", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" во вторник.

Отмечается, что генеральный подрядчиком работ по созданию Центра является концерн ВКО "Алмаз-Антей", разработчиками ВНИИРА и фирма "НИТА" из Санкт-Петербурга.

По информации пресс-службы, необходимость в создании нового ЦУП была вызвана тем, что действующий Центр не отвечал современным требованиям по управлению воздушным движением в части обеспечения полноценного управления воздушным движением в условиях повышения его интенсивности. Кроме того, оборудование комплекса импортной АС УВД "ТЕРКАС" устарело морально и имело критический физический износ; отсутствовали свободные площади под установку нового технологического оборудования.

В соответствии с указом президента РФ, определяющим концерн единственным поставщиком (головным исполнителем) в области разработки и создания перспективных систем и средств для аэронавигационной системы Российской Федерации, концерном освоены компетенции в указанной сфере, информирует пресс-служба.

"В условиях действующих в отношении концерна санкций необходимо отметить, что решение президента Российской Федерации, принятое в 2008 году, позволило создать при головной роли концерна практически весь спектр оборудования, которое используется сегодня в аэронавигационной системе России", - сказал заместитель генерального директора концерн ВКО "Алмаз-Антей" по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий, которого цитирует пресс-служба.

Он подчеркнул, что всё специальное программное обеспечение, используемое сегодня в поставляемой концерном для ЕС ОрВД технике, - исключительно российского производства.

Д.Савицкий уточнил, что в АС ОрВД предусмотрена информационно-техническая совместимость с автоматизированными системами соответствующих органов ОрВД (управления полетами) пользователей воздушного пространства, информационными элементами двойного назначения единой автоматизированной радиолокационной системы Федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства, а также иными военными автоматизированными системами управления.

"Новая АС ОрВД включает в себя выносные удаленные средства автоматизированного взаимодействия, установленные на аэродромах Московской воздушной зоны, в том числе на командных пунктах аэродромов государственной авиации, что позволяет значительно повысить эффективность и оперативность взаимодействия Московского центра с ВКС Российской Федерации. Новый уровень взаимодействия значительно упрощает обеспечение полетов государственной и гражданской авиации как в обычном режиме, так и при проверках боеготовности ВКС России", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, зона ответственности Московского укрупнённого центра ЕС ОрВД в настоящее время представляет собой территорию площадью 720 тысяч кв. км в интервале высот 1500 - 12100 м. Протяженность зоны ответственности с севера на юг составляет 1038 км, с запада на восток - 974 км. В контролируемой зоне помимо аэроузлов и аэродромов разных ведомств расположены запретные зоны и зоны ограничений, авиационные полигоны, полигоны танковых и артиллерийских подразделений, пункты запуска шаров-зондов. Протяженность воздушных трасс составляет более 26000 километров. На аэродромах Внуково, Домодедово и Шереметьево управление выполняют службы, входящие в структуру филиала МЦ АУВД.

"Московский аэроузловой диспетчерский центр контролирует территорию в радиусе 150-180 км от Москвы в нижнем воздушном пространстве, обеспечивает управление движением воздушных судов, осуществляющих прилеты (вылеты) в (из) аэропорты Москвы: Шереметьево, Внуково, Домодедово; воздушных судов, следующих через Московскую воздушную зону транзитом; управление судами на аэродромах государственной и экспериментальной авиации", - говорится в сообщении.

Районный диспетчерский центр обслуживает территорию 18 областей России. Зона ответственности - от Великих Лук и Беларуси до Республики Татарстан и от границ Украины до Вологды.

Отмечается, что по достигнутому уровню функциональных возможностей и автоматизации процессов АС ОрВД Московского центра является самой современной системой в классе автоматизированных систем высокого уровня и соответствует современным требованиям ИКАО к системам УВД, находится в ряду современных систем нового поколения мирового уровня, а часть функциональных возможностей не имеет аналогов.

"По количеству автоматизированных рабочих мест АС ОрВД Московского центра является крупнейшей в Европе, а ее резервная система - крупнейшей в мире системой управления воздушным движением. В настоящее время с использованием АС ОрВД Московского центра обеспечивается около 60% полетов воздушных судов над территорией Российской Федерации", - сообщает пресс-служба концерна.

В сообщении отмечается, что благодаря вводу в эксплуатацию АС ОрВД пропускная способность воздушного пространства Московской воздушной зоны превысит пропускную способность аэропортов и больше не будет сдерживающим фактором для повышения интенсивности полетов и развития аэропортов региона.

"Для значительного увеличения пропускной способности Московской воздушной зоны входящие в АС ОрВД аэродромные командные диспетчерские пункты (АКДП) крупнейших аэропортов: Домодедово, Шереметьево и Внуково в ближайшее время должны быть оснащены новым перспективным оборудованием разработки концерна ВКО "Алмаз-Антей", которое может обмениваться информацией с АС ОрВД. В настоящее время контракты на оснащение АКДП современными комплексами находятся во ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", имеется уверенность в их своевременном согласовании госзаказчиком. Скорейшее внедрение комплексов средств автоматизации АКДП обеспечило бы возможность дополнительного роста интенсивности полетов с сохранением гарантированного уровня безопасности воздушного движения", - говорится в сообщении.