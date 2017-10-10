Глава администрации Тайваня считает важным укрепление военного потенциала



Башня Тайбэй 101, Тайвань. Архивное фото.

Источник: © Flickr / Башня Тайбэй 101, Тайвань. Архивное фото.Источник: © Flickr /

ПЕКИН, 10 окт - РИА Новости. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, выступая с речью по случаю Национального праздника Китайской республики, заявила о необходимости укрепления военного потенциала острова перед лицом современных угроз.

"Мы должны укрепить наш военный потенциал… Мы должны быть уверены, что наши вооруженные силы нового поколения сконцентрированы на качестве, а не на количестве", - цитирует Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) слова Цай Инвэнь.

Она также добавила, что "необходимо быть более подготовленными перед лицом растущей угрозы в сфере кибербезопасности и шпионажа". "Мы должны быть в состоянии защитить наши объекты критически важной инфраструктуры", - добавила она.

По ее словам, военные Тайваня должны быть в состоянии проводить совместные операции и эффективно координироваться в ходе выполнения различных миссий, в которых были бы задействованы представители различных видов вооруженных сил. Глава администрации Тайваня отметила, что это должно усилить оборонный потенциал острова ради обеспечения безопасности 23 миллионов его жителей.

При этом она подчеркнула, что Тайвань является приверженцем мирной жизни.

"Хотя мы и укрепляем наш военный потенциал, мы не ищем войны. Мы привержены сохранению мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива, а также в регионе", - сказала Цай Инвэнь.

Вместе с тем она добавила, что администрация острова "продолжит оберегать свободу, демократию, стиль жизни Тайваня, а также гарантировать право жителей острова самостоятельно принимать решения об их будущем".

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.

Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

Политика "одного Китая" подразумевает признание существования в мире лишь одного китайского государства, несмотря на то, что помимо КНР на название Китайская Республика также претендует остров Тайвань. Власти КНР считают Тайвань неотъемлемой частью территории Китая.