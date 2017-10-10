Компания "Сухой" и МАИ проводят XIV Олимпиаду по авиации для школьников



Авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (филиале ОАО "Компания "Сухой").

Источник: Елена Петешова / Российская Газета Авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (филиале ОАО "Компания "Сухой").Источник: Елена Петешова / Российская Газета

ЦАМТО, 10 октября. Компания "Сухой" проводит XIV Олимпиаду по авиации для школьников 10-11 классов и учащихся средних профессиональных образовательных заведений.

Как сообщили в пресс-службе компании "Сухой", Олимпиада проводится совместно с факультетами №1 "Авиационная техника", №2 "Двигатели летательных аппаратов", №3 "Системы управления, информатика и электроэнергетика", №4 "Радиоэлектроника летательных аппаратов", №6 "Аэрокосмический" и №7 "Робототехнические и интеллектуальные системы" Московского авиационного института (МАИ).

Олимпиада проводится в МАИ в очной форме в два тура. Во время первого, письменного, который состоится 10 декабря 2017 года, будет проведено письменное тестирование по математике, физике, русскому языку и авиационному техническому творчеству. Билет также включает специализированные вопросы по тематике факультета. Во второй тур, устный, который состоится в конце января – начале февраля 2018 года, пройдут учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов по итогам первого этапа конкурса. В этом туре состоится защита проекта по авиационной тематике.

Информация об итогах 1-го тура и дате проведения 2-го тура будет размещена на сайте компании "Сухой" в начале января 2018 года.

Победители Олимпиады награждаются дипломами и памятными призами, а также денежными премиями. Из них формируются группы целевого обучения для подготовки по индивидуальной программе в МАИ и в Филиале ПАО "Компания Сухой" "ОКБ Сухого". Занятия в ОКБ проводятся в свободное от учебы время лучшими специалистами предприятия и позволяют слушателям ознакомиться с передовым опытом создания новейших образцов авиационной техники, современными технологиями проектирования, производства и эксплуатации летательных аппаратов.

Студенты групп целевой подготовки, начиная с первого курса, работают в конструкторском бюро по гибкому графику с оплатой за фактически отработанное время. Они заключают контракт с ОКБ, предусматривающий отработку после окончания ВУЗа в течение 3-х лет. По этому документу студенты имеют право на именную стипендию П.О.Сухого (2300-5000 руб./мес.), гарантированное прохождение всех видов практик на предприятии и консультации специалистов по теме дипломной работы, защиту дипломных проектов в ОКБ, гарантированное трудоустройство в ОКБ после окончания МАИ, на индивидуальный оклад + индивидуальную надбавку при трудоустройстве после окончания ВУЗа.

Олимпиада проводится одновременно на всех вышеуказанных факультетах, т.е. принять участие можно только на одном из факультетов. Победители Олимпиады, уже имеющие грант на целевое обучение в МАИ от ОКБ Сухого, к участию в Олимпиаде не допускаются (участие в Олимпиаде повторно возможно, но на другом факультете).

Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету. Регистрация возможна до 3 декабря (включительно).

Проведение Олимпиад для школьников является частью молодежной политики "Сухого", направленной на формирование команды профессионалов, способной эффективно решать задачи, стоящие перед холдингом в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке авиастроения.

Компания "Сухой" входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация".