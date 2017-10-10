В Росэлектронике запустили «Цифровую ИТ-фабрику»



Информационные технологии.

Источник: © РИА Новости, Наталья Селиверстова Информационные технологии.Источник: © РИА Новости, Наталья Селиверстова

Специалисты холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) создали технологическую площадку для эффективного производства программного обеспечения любой сложности. Площадка, получившая название «Цифровая ИТ-фабрика», включает территориально-распределенный стенд с настроенным комплексом программ-инструментов.

Созданная входящим в Росэлектронику АО «ЦНИИ ЭИСУ» (Москва) «Цифровая ИТ-фабрика» существенно сокращает издержки на производство программного обеспечения и ввод его в эксплуатацию за счет комплексной автоматизации процессов проектирования, разработки, тестирования и стендовой отработки ПО. Автоматизируются процессы конфигурирования, учета и управления вычислительными ресурсами, коллективной разработки и проектирования, процессы непрерывной интеграции и непрерывной доставки ПО, ведения единого каталога алгоритмов, программ и моделей. Применение инструментария «Цифровой ИТ-фабрики» значительно повышает эффективность выполнения НИОКР и непосредственной разработки программных продуктов на предприятиях.

Главным фактором сокращения издержек является контроль заказчиком, головным исполнителем и подрядчиком автоматизированных процессов создания ПО. «Цифровая ИТ-фабрика» позволяет коллективам разработчиков ПО взаимодействовать с обеспечением всех норм информационной безопасности.

В первую очередь «Цифровая ИТ-фабрика» создана для организаций, занимающихся разработкой ПО, перед которыми стоит задача выстроить процессы обеспечения качества (quality assurance), а также для предприятий с масштабной инфраструктурой, которым требуется оптимизация процессов предоставления внутренних ИТ-сервисов.

«Разработанная специалистами ЦНИИ ЭИСУ «Цифровая IT-фабрика» реализует индустриальный подход к производству ПО и тем самым решает прямые задачи цифровизации экономики – она автоматизирует и совершенствует процессы создания, внедрения, сопровождения и модернизации программных решений, – комментирует заместитель генерального директора – статс-секретарь АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин. – Наш программный комплекс способен повысить интеграцию, ускорить обмен данными и в целом вывести взаимодействие предприятий на качественно новый уровень».

Программный комплекс «Цифровой IT-фабрики» оптимизирует процессы управления не только средами разработки и тестирования, но и любой инфраструктурой, включая отказоустойчивые территориально распределенные центры обработки данных. При обычном подходе процессы развертывания вычислительных мощностей, подготовки тестовых зон, создания стендов требуемой конфигурации со сложной топологией занимают несколько дней. Программному комплексу «Цифровой ИТ-фабрики» на выполнение этих операций в автоматическом режиме потребуется менее часа.

Проектные команды ЦНИИ ЭИСУ внедряют комплексные решения по созданию ПО с различными вариантами сервисного обеспечения процессов разработки. В частности, обеспечение технических средств осуществляется по облачной модели, выделенным серверам или на хостинг-площадке.

Основу программного комплекса «Цифровой ИТ-фабрики» составляет открытое ПО, что дает возможность индивидуальной доработки технологии без привязки к поставщику.