Дополнительный соцпакет для камазовцев
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Цех ПАО "КАМАЗ".
Источник: Ростех
В ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) утверждено Положение о дополнительном соцпакете для ключевых работников в соответствии с подходом «Профессия» по принципу «Кафетерий».
Согласно документу, можно выбрать одну из категорий личных трат и компенсировать её. Сейчас в список, составленный по рекомендации главного технолога «КАМАЗа», входят 60 специальностей. Это представители профессий, максимально влияющих на качество выпускаемой продукции, именно им принадлежит основная роль в создании продукта компании. Принцип, используемый в документах, получил название «Кафетерий». Словно в кафе на выбор доступна одна из компенсаций: за проведённое лечение / медобследование, затраты на приобретение абонемента в спортивное заведение, оплату обучения, отдых (санатории РФ, заграничный отдых), содержание ребенка в детском саду, оплату жилищно-коммунальных услуг.
Право на получение дополнительной льготы даётся раз в год. Компенсация выплачивается за один вид затрат работника в период с 1 января по 15 ноября текущего года, а её размер зависит от времени трудоустройства на «КАМАЗ». Получить льготу смогут только те сотрудники, у которых нет действующих дисциплинарных взысканий и случаев привлечения к административной ответственности в связи с трудовой деятельностью. Также в этом году на неё не могут претендовать камазовцы, трудоустроенные после 15 октября или уволенные с 15 октября этого года.
Чтобы оформить компенсацию от «Кафетерия», работнику необходимо до 15 ноября обратиться в свою службу по управлению персоналом с заявлением, приложив к нему копию документа, подтверждающего факт затрат. Компенсацию выплатят не позднее 25 ноября 2017 г. одновременно с зарплатой.
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10.10.2017
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