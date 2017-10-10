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Около 100 соединений и частей ЮВО начали контрольную проверку за 2017 год

11.10.2017 ТАСС 159 0
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Военнослужащие ЮВО
Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО).
Источник: МО РФ

Проверка военнослужащих проходит на 25 полигонах и учебно-тренировочных комплексах военного округа

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Органы военного управления, около 100 соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) начали итоговую контрольную проверку за 2017 учебный год. Проверка проводится под общим руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова, сообщил во вторник начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев.

"Комплексные комиссии управления ЮВО оценят уровень боевой готовности соединений и воинских частей, состояние боевого дежурства и оперативной подготовки в управлениях объединений и соединений, состояние вооружения и военной техники, морально-психологическое состояние личного состава, соблюдение правопорядка и воинской дисциплины, кадровую работу в подразделениях", - сказал он.

В ходе итоговой проверки на 25 полигонах и учебно-тренировочных комплексах военного округа военнослужащие продемонстрируют профессиональную выучку по предметам обучения, а также при выполнении контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин. "Всего к контрольным занятиям привлечено около 100 соединений и воинских частей ЮВО, весь личный состав которых по итогам получит оценку достигнутой служебно-боевой деятельности", - уточнил Астафьев.

Особое внимание в ходе проверок будет уделено вопросам подготовки казарменно-жилищного фонда, объектов коммунальной инфраструктуры и теплоснабжения к предстоящему отопительному периоду.
10.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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