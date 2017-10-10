В Сирии при взлете разбился российский Су-24
|
|
Бомбардировщик Су-24.
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Экипаж не успел катапультироваться и погиб. Причиной аварии могла стать "техническая неисправность машины", сообщили в Минобороны
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российский бомбардировщик Су-24 при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Сирии, экипаж погиб. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"10 октября при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим (Сирия) для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился самолет Су-24. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб", - сказали в ведомстве.
Разрушений на земле из-за крушения самолета нет, уточнили в министерстве. "По докладу с места происшествия, причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины", - добавили в Минобороны.
На российской авиабазе Хмеймим в провинции Латакия базируются боевые самолеты ВКС РФ, которые наносят удары по боевикам группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе организации запрещены в РФ). В последние дни, как заявили в ведомстве, российская авиация наносит до 150 ударов в сутки по боевикам в районе Меядина в провинции Дейр-эз-Зор.
|
10.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.09.2017 Военные на "Западе-2017" выполнили все поставленные задачи
21.09.2017 "Запад-2017": Минск и Москва поссорились? (Новое время страны, Украина)
20.09.2017 Учения "Запад-2017": проверка "нервной системы" российской армии
15.09.2017 Сирийская проверка боем
06.09.2017 Испытано Сирией, заверено «Патриотом»
01.09.2017 В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
23.08.2017 Полет за предел возможностей
21.08.2017 Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы