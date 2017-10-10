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В Сирии при взлете разбился российский Су-24

11.10.2017 ТАСС 152 0
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Бомбардировщик Су-24
Бомбардировщик Су-24.
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Экипаж не успел катапультироваться и погиб. Причиной аварии могла стать "техническая неисправность машины", сообщили в Минобороны

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российский бомбардировщик Су-24 при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Сирии, экипаж погиб. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"10 октября при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим (Сирия) для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился самолет Су-24. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб", - сказали в ведомстве.

Разрушений на земле из-за крушения самолета нет, уточнили в министерстве. "По докладу с места происшествия, причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины", - добавили в Минобороны.

На российской авиабазе Хмеймим в провинции Латакия базируются боевые самолеты ВКС РФ, которые наносят удары по боевикам группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе организации запрещены в РФ). В последние дни, как заявили в ведомстве, российская авиация наносит до 150 ударов в сутки по боевикам в районе Меядина в провинции Дейр-эз-Зор.
10.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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