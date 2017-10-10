ВМС США приняли на вооружение 14-ю АПЛ класса "Вирджиния"



Подводная лодка ВМС США класса «Вирджиния».

Источник: Zuma/TASS Подводная лодка ВМС США класса «Вирджиния».Источник: Zuma/TASS

ЦАМТО, 10 октября. Командование ВМС США объявило о состоявшейся 7 октября на военно-морской базе "Норфолк" церемонии ввода в боевой состав флота многоцелевой атомной подводной лодки (SSN-787) "Вашингтон" класса "Вирджиния".

(SSN-787) "Вашингтон" является 14-ой подлодкой класса "Вирджиния" и седьмой, построенной подразделением Newport News компании Huntington Ingalls Industries (HII). Строительство АПЛ началось в сентябре 2011 года, а о присвоении ей наименования "Вашингтон" было объявлено 7 февраля 2013 года. Церемония закладки киля состоялась 22 ноября 2014 года, церемонии крещения – 5 марта 2016 года. Подводная лодка была передана ВМС США 26 мая 2017 года.

Подводные лодки класса "Вирджиния" – это многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, противолодочной и противокорабельной борьбы, нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк", ведения наблюдения и разведки, асимметричных боевых действий, доставки на место проведения операции групп боевых пловцов, установки морских мин.

Как сообщал ЦАМТО, строительство подводных лодок класса "Вирджиния" осуществляется совместно компаниями Newport News Shipbuilding (подразделение Huntington Ingalls Industries) и General Dynamics Electric Boat. Стоимость строительства одной АПЛ оценивается в 2,7 млрд. долл. Компании строят определенные компоненты каждой подлодки (по существу 50 на 50) и поочередно выполняют их финальную сборку и поставку. Головная подлодка серии, SSN-774 "Вирджиния", которая вошла в состав ВМС США 23 октября 2004 года, была построена на верфи General Dynamics Electric Boat.

Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить до 30 АПЛ серии "Вирджиния". До настоящего времени ВМС США были переданы 13 субмарин: "Вирджиния" (SSN-774), "Гавайи" (SSN-776), "Нью-Гемпшир" (SSN-778), "Миссури" (SSN-780), "Миссисипи" (SSN-782), "Иллинойс" (SSN-786), построенные General Dynamics Electric Boat, а также "Техас" (SSN-775), "Норт Каролина" (SSN-777), "Нью-Мексико" (SSN-779), "Калифорния" (SSN-781), "Миннесота" (SSN-783), "Норт Дакота" (SSN-784), "Джон Уорнер" (SSN-785), построенные Newport News Shipbuilding.

"Вашингтон" является четвертой подводной лодкой класса "Вирджиния" модификации "Блок.3". Всего будет построено 8 АПЛ класса "Вирджиния" "Блок.3". Подлодки данной версии на 20% модифицированы по сравнению с ранее построенными АПЛ. Они отличаются перепроектированной носовой частью для размещения гидроакустической станции новой конструкции, а также двумя новыми пусковыми установками VPT (Virginia Payload Tube), которые заменили двенадцать 21-дюймовых отдельных вертикальных пусковых труб для запуска крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк" (TLAMS), которыми оборудованы АПЛ "Вирджиния" предыдущей версии. Каждая пусковая установка диаметром 87 футов (2,1 м) вмещает по шесть КРМБ "Томагавк". Длина корпуса подводной лодки – 114,5 м (377 футов), ширина – 10,4 м, глубина погружения – 243 м, скорость хода в подводном положении – 25 узлов. Реактор АПЛ не требует перезагрузки ядерным топливом в течение запланированного срока эксплуатации (33 года), что снижает затраты на эксплуатацию и увеличивает продолжительность выполнения боевых задач. В конструкцию АПЛ внесены и другие изменения для повышения ее боевых возможностей. Проведенные работы позволили снизить стоимость строительства и обслуживания АПЛ версии "Блок.3".